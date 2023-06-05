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Savunma Sanayii Başkanlığı'na Haluk Görgün atandı

Savunma Sanayii Başkanlığı'na Haluk Görgün atandı

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CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı'na Haluk Görgün'ün atandığını duyurdu.

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı'na Haluk Görgün'ün atandığını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Sanayii Başkanlığı'na Sayın Haluk Görgün'ü atamıştır" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Düzgün Barış Deniz - Güncel

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