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Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Gelibolu Tarihi Alan'ı ziyaret etti

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Gelibolu Tarihi Alan'ı ziyaret etti
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve beraberindeki heyet, Gelibolu Tarihi Alanı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve beraberindeki heyet, Gelibolu Tarihi Alanı ziyaret etti.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Haluk Görgün, "Turbojet Motorlarının Geliştirilmesi Projesi Kapanış Töreni" ve "Motor Projeleri Değerlendirme Çalıştayı" için Çanakkale'ye geldi.

Programların ardından Gelibolu Yarımadası'na geçen Görgün, Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay, Kale Grubu Başkan Vekili Osman Okyay ve Roketsan yöneticileri ile Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Anzak Koyu, Şehitler Abidesi, Hilal-i Ahmer Hastane Sergisi ve Şahindere Şehitliği'ni ziyaret etti.

Görgün, Şehitler Abidesi'ni ziyaretinde şehitliklere karanfil bıraktı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de Gelibolu Tarihi Alan'ı ziyaret eden heyete eşlik etti.

Kaşdemir, ziyaret sonunda Haluk Görgün'e günün anısına "57. Alay Sancağı"nın tablosunu takdim etti.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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