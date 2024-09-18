Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Yeni Rollerimizi Tanımlıyoruz

GÖRGÜN: SSB'NİN ROLLERİNİ TARTIŞARAK YENİDEN TANIMLIYORUZ

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 'Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi ve Milli Yetkinlik Hamlesi Lansman Programı'nın ardından basın toplantısı düzenlendi. Görgün, lansmanın hayırlı olmasını dileyerek, "Yaptığımız ihracat, teslimatlarla birlikte vurguladığımız bir hususta; teslimatlardan daha fazla yeni sözleşmeler imzalıyoruz. Bakiye siparişimiz de her geçen gün artarak devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 5,5 milyar dolar teslimat, 10,2 milyar dolar sözleşme imzalamıştık. Bu sene hem teslimatta hem de sözleşme imzası bakımında 2023'e göre çok daha iyi sonuçları sizlerle paylaşacağımı tekrardan ifade etmek istiyorum. Biz SSB'nin (Savunma Sanayii Başkanlığı) aslında yeni dönemdeki yaklaşımını, paradigma değişimini öngörerek 5 boyutta ele alıyoruz. Bunların başında geçici ve kolaylaştırıcı olarak rollerin tanımlanması ve odaklanması esas oluyor" dedi.

SSB'nin rollerini tartışarak yeniden tanımladıklarını söyleyen Görgün, "Sadece bizim için değil, tüm ekosistem için bu rollerin getirdiği hak ve sorumlulukları netleştiriyoruz. Savunma sanayinin tüm bileşenler arasında uyumun çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu uyumun sağlanması ve sürdürülebilir olması için de tüm paydaşlarımızla etkin çalışmalar yürütüyoruz. Her bir rolümüz için yeniden tanımlamalar yapıyoruz. Aynı zamanda ekosistemdeki paydaşların bu kapsamdaki her bir rolün üzerinde maksimum fayda sağlayabilmeleri için atacakları adımları da yine netleştirmeye çalışıyoruz. İyi tanımlı ifadelerle kurgulamaya çalışıyoruz. Bizim 5 tane temel fonksiyonumuz var; 1'incisi düzenleyici, 2'ncisi geliştirici, 3'üncüsü teşvik edici, 4'üncüsü yol gösterici ve 5'inci ise kolaylaştırıcı temel rollerimiz. Bu temel roller çerçevesinde net tanımlarla paydaşlar arasındaki ilişkileri yönetmeye, yeniden tanımlamaya, vurgulamaya, altının çizilmesi gereken hususları çizerek devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.