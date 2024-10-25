Üye Girişi
Haberler

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, SAHA EXPO'da konuştu Açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, SAHA EXPO'da konuştu Açıklaması
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısına ilişkin, "Bize yapılan her saldırı, irademizi daha da pekiştiriyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısına ilişkin, "Bize yapılan her saldırı, irademizi daha da pekiştiriyor. Hiçbir güç Türkiye'nin yürüyüşünü durduramayacak." dedi.

SAHA EXPO'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Görgün, fuar alanında sadece geliştirilen teknolojilerle gurur duymadıklarını belirterek, "Aynı zamanda milletimizin yüreğindeki sarsılmaz birlikteliği ve kararlılığı da hissediyoruz. İki gün önce yaşadığımız hain terör saldırısı, bizi durdurmak isteyenlerin çaresizliğini ortaya koydu. Ama şunu herkes bilsin ki, bu millet, her zorluğun karşısında daha da güçlenir. Bizi yıkmaya çalışan her darbe, daha da kenetlenmemize neden olur." diye konuştu.

Savunma sanayisinde sadece teknolojiyi değil, milletin geleceğini de inşa ettiklerini vurgulayan Görgün, "Her bir adımımız, bu vatanın özgürlüğüne ve bağımsızlığına olan inancımızın yansımasıdır. Bize yapılan her saldırı, irademizi daha da pekiştiriyor. Hiçbir güç, Türkiye'nin yürüyüşünü durduramayacak." ifadelerini kullandı.

Görgün, bu süreçten sonra çok daha iyi çalışmak zorunda olduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm savunma sanayisi ailesi olarak daha çok çalışacağız, daha çok hızlanacağız, çok daha iyisini yapacağız. Sabrımızın sınırını zorlayanları, teknolojimizin gücü zorlayacak. Türk ordusunu namertle mücadele ederken namerde muhtaç etmeyeceğiz. Milletimiz savunma sanayimiz ile gurur duyacak, askerimiz savunma sanayimize güven duyacak, dostumuz savunma sanayimizden ilham alacak, ancak savunma sanayimiz düşmanımıza korku salacak. Bütün dünyaya andımız, vatanımıza sözümüz olsun. Savunma sanayimizin her bir ferdi olarak gecemiz gündüzümüze karışsa da işimiz evimiz olsa da gücümüz tükense de gözümüz kararsa da gönlümüz daralsa da dinlenmek yok, vazgeçmek yok, pes etmek yok. Saygıdeğer Cumhurbaşkanı'mız, savunma sanayimiz için bizlere bir yön gösterdiniz, bir yol çizdiniz, bir umut aşıladınız. Bizler de aynı yönde, aynı yolda, aynı umutla kararlı bir şekilde yürüyüşümüze devam ediyoruz. Emanetin sahibine teslim olanlar, vatanımızı bizlere emanet ettiler. Ruhları şad, mekanları cennet, gönülleri ferah olsun."

Kaynak: AA / Abdulkadir Günyol - Güncel

Uluslararası İlişkiler Haluk Görgün Etkinlikler Teknoloji Güvenlik Politika Güncel Terör TUSAŞ

Bakan Yerlikaya, TUSAŞ şehidi Atakan Şahin'in kahramanlığını anlattı: Yaralı olmasına rağmen bir an bile pes etmemiş

Bakan Yerlikaya, TUSAŞ şehidi Atakan Şahin'in kahramanlığını anlattı

 Dikkat çeken 'Öcalan' sözleri: Meclis'e gelmek zorunda değil

Dikkat çeken 'Öcalan' sözleri: Meclis'e gelmek zorunda değil

 Bakan Yerlikaya, TUSAŞ'a saldırının detaylarını paylaştı! Teröristlerden biri tuvalette kendini patlatmış

TUSAŞ'a saldıran teröristlerden biri tuvalette kendini patlatmış
Karanlık eller yeniden iş başında! Şırnak'ta polis aracına EYP'li saldırı

Karanlık eller yeniden iş başında! Polis aracına böyle saldırdılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelin Görümce haftanın birincisi kim oldu, kim kazandı? 25 Ekim 100 bin lira kim kazandı? Gelin Görümce bu hafta kim elendi? Al Kholood Al Nassr maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Al Kholood Al Nassr maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 25-26 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı, gelecek mi? ASKİ Ankara su kesintisi! 26-27 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 26-27 Ekim Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 26-27 Ekim Çeşme, Menderes, Ödemiş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kaş Kınıkspor Eskişehirspor CANLI İZLE şifresiz! BAL LİGİ TFF Amatör Lig Kaş Kınıkspor Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda kaç kaç? Line TV CANLI ŞİFRESİZ izle! Bursa Line TV telefondan, televizyondan maçlar nasıl izlenir? MasterChef ödül oyununu kim kazandı ? 25 Ekim Cuma Ödülü hangi takım kazandı? Orgeneral Ergin Saygun kimdir? Emekli Genelkurmay 2. Başkanı Ergin Saygun ne dedi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.