Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili çalışma yapacağız

Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı

CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak

Meteoroloji saat verdi! İstanbul'da asıl kabus henüz başlamadı
Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar

Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler! Bakanlık o markaları ifşa etti

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Malezya'da temaslarda bulundu Açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Malezya'da temaslarda bulundu Açıklaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Malezya ziyareti kapsamında çeşitli anlaşmalar imzaladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Malezya ziyareti kapsamında çeşitli anlaşmalar imzaladı.

Görgün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malezya ziyareti kapsamında, Malezya Savunma Bakanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Başkanlığı ve Selangor Eyalet Hükümeti ile akıllı şehir güvenlik, trafik sistem çözümleri, haberleşme sistemleri ve diğer yüksek teknolojili güvenlik çözümleri konularında anlaşmalar imzaladı.

DEİK Malezya Türkiye İş Forumu'nda konuşan Görgün, forumda iki ülkenin güncel savunma sanayisi işbirliklerini ve Türkiye'nin vizyonunu paylaştı.

Forumda, ASELSAN ile Sapura arasında haberleşme, ASELSAN-HAVELSAN ile LUNAS Tersanesi arasında deniz platformları modernizasyonu ve HAVELSAN ile MIMOS-Techinsight arasında yapay zeka konusunda işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Görgün ayrıca, Türk savunma sanayisi şirketleri ile Malezyalı otoriteler arasında gerçekleşen B2B görüşmelerde de yer aldı.

Haluk Görgün, X'teki paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretlerinde kendilerine eşlik etmekten büyük bir onur duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in başkanlığında, iki ülke heyetleri arasında önemli görüşmelere katıldıklarını aktaran Görgün, "Savunma sanayii konularının da ele alınacağı bu temaslar kapsamında, savunma sanayimizin uluslararası arenada güçlü bir konuma yükseldiğini görmek gurur verici. Her adımda daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Tolga Yanık - Güncel
img

Trump'ın hedefi bu kez Avrupa ülkesi! En değerli hazinelerini istedi
img

Dizi setinden aşk doğdu
img

Meteoroloji saat verdi! İstanbul'da asıl kabus henüz başlamadı
İki çocuğunu bileklerini keserek katleden annenin ilk ifadesi

İki çocuğunu bileklerini keserek katleden anne konuştu
Fenerbahçe'nin yeni transferi sakat çıktı

Yeni transfer sakat çıktı, sonrasında olanlar daha bomba
Trump'ın hedefi bu kez Ukrayna! Ülkenin en değerli hazinesini istedi

Trump'ın hedefi bu kez Avrupa ülkesi! En değerli hazinelerini istedi
Almanya, ABD'nin ek gümrük vergilerine misilleme yapacak

"Gücümüz var" diyerek Trump'ı açık açık tehdit etti
Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı

Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı
Anlaşma tamam! Türkmen gazı, Türkiye'ye geliyor

Bakan müjdeyi verdi, vana 1 Mart'ta açılıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.