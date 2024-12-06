Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Kocaeli'de üretim teknolojileri merkezi açılışında konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Kazandığımız tasarım ve mühendislik kabiliyetleriyle yapamayacağımız hiçbir şeyin olmadığına sektör olarak inanıyoruz. Sinerjik ve koordineli şekilde çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz." dedi.

Dilovası ilçesindeki Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde 12 bin 500 metrekare kapalı alana sahip Altınay Savunma Üretim Teknolojileri Merkezi'nin açılışında konuşan Görgün, milletin duaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon ve destekle gecelerini gündüze katarak kahraman Türk ordusuna en yetkin ve en son teknolojik ürünleri kazandırmak için gayret gösterdiklerini söyledi.

Türk savunma sanayisinin gayret ve desteklerle gurur duyulacak seviyeye ulaştığını vurgulayan Görgün, uluslararası alanda muhataplarıyla yaptıkları toplantılarda Türk savunma sanayisinden takdirle bahsedilmesinin kendilerini için ayrı mutluluk kaynağı olduğunu kaydetti.

Görgün, yapacak çok iş, gidecek çok yol olduğunun da farkında olduklarını dile getirerek, teknolojinin her gün kendisini güncellediğini ve yüksek teknolojilerin uygulama alanı bulduğu kritik sektörde çalıştıklarını anlattı.

Türk savunma sanayisinde bugün itibarıyla 3 bin 500'ün üzerinde firmanın faaliyet gösterdiğini aktaran Görgün, "Bu firmalarımız ülkemiz için ihtiyaç duyduğumuz ürünleri hızlı ve maliyet etkin şekilde yerine getirirken, diğer taraftan da son zamanlarda her fırsatta dile getirdiğimiz ihracat başarılarıyla da kendilerini gösteriyorlar." dedi.

Görgün, 4 Aralık'taki verilere göre 2024 yılında Türk savunma sanayisinin ihracatının 6 milyar doları geçtiği bilgisini paylaşarak, "Sektörel olarak bakıldığında ihracat anlamında yüzde 18-20 arasında her yıl büyüyen ve gelişen seviyeyi koruyor. En çok artan, en çok gelişen, en çok ihraç eden sektörlerden biri haline geldi." ifadesini kullandı.

"Yenilikçi çözümlere özellikle ağırlık veriyoruz"

Görgün, geliştirilen savunma sanayi platformlarıyla gurur duyduklarını belirterek, firmaların büyük kısmının her platforma bir şekilde katkı sunduğunu söyledi.

Geniş yelpazede üretim yapan 180'inin üzerinde ülkeye, 230'dan farklı ürünle ihracat yaptıkları sektörde Altınay Savunma'nın da o gizli kahramanlardan biri oluğuna işaret eden Görgün, "Bugün buradaki yatırım ve kazanılan yeteneklerle çok az üretim tesisinde, çok az ülkede olan birtakım kabiliyetler kazanılmış durumda. Savaş uçaklarımızdan insanlı/insansız sistemlere, bunların birbirleriyle koordinasyonundan sahada etkileşiminin artırılacağı her türlü doktrinlerin değiştirileceği yenilikçi çözümlere özellikle ağırlık veriyoruz. Bu da çok kritik mühendislik kabiliyetini gerektiriyor." diye konuştu.

Mühendislerin, 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü'nü kutlayan Görgün, "Kazandığımız tasarım ve mühendislik kabiliyetleriyle yapamayacağımız hiçbir şeyin olmadığına sektör olarak inanıyoruz. Sinerjik ve koordineli şekilde çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz." dedi.

"Üretim kabiliyetimizi artırmak ve teknoloji geliştirmek en büyük önceliklerimizden"

Altınay Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay da hareket ve kontrol teknolojilerine 1990'lı yıllarda hakim olmaya başladıklarını belirtti.

Elde ettikleri teknolojinin kalıcı olması için 3 hedef belirlediklerini aktaran Altınay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birinci hedefimiz; ülkenin ihtiyaç duyduğu yeni teknolojileri üretmek ve tabana yaymak. İkinci hedefimiz; teknoloji üretebilen ve yapmasını bilen nitelikli insan yetiştirmek. Üçüncü hedefimiz ise ülkemizi bilgi toplumu haline dönüştürecek ve bilgiden teknoloji üretimini sağlayacak stratejileri geliştirmek ve bunları uygulamak. 30 yıldır bu hedeflere ulaşmak için yılmadan mücadele ettik. Daha büyük heyecanla ülkemizin aydın geleceği için bu yolculuğa devam edeceğiz."

Şirketin genel müdürü Burak Mercan ise tesisteki üretimin, yüksek otomasyon seviyesi ve geniş işleme kapasitesiyle gerçekleşeceğinden bahsederek, üretim kabiliyetlerini artırmayı ve teknoloji geliştirmeyi en büyük önceliklerden biri olarak gördüklerini vurguladı.

Mercan, AR-GE yatırımlarını da bu doğrultuda gerçekleştirerek açtıkları yeni tesisin, kritik öneme sahip teknolojilerin üretiminde büyük rol oynayacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından merkezin açılış kurdelesi, Görgün ve beraberindeki protokol üyelerince kesildi.

Törene, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, TAAC Havacılık Teknolojileri Genel Müdürü Enis Ata, DASAL Havacılık Teknolojileri AŞ. Genel Müdürü Murat Koç, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Hakan Karataş ve sanayiciler katıldı.