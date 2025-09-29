Haberler

Savunma Sanayii Başkanı Görgün: "Kaan ve Yerli Motor Projelerimiz, Belirlenen Takvim Doğrultusunda Emin Şekilde İlerliyor"

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, KAAN savaş uçağına ilişkin, "KAAN ve yerli motor projelerimiz, belirlenen takvim doğrultusunda emin şekilde ilerliyor. Bugün geldiğimiz noktada, dışa bağımlılığı geride bırakıp kendi kabiliyetlerimize yaslanan bir ekosistem inşa ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, ABD'de yaptığı açıklamada, "KAAN savaş uçağında kullanılacak F110 motorlarının ihracatına ilişkin anlaşmanın ABD Kongresi'nde bekletildiği" yönündeki sözleri geniş yankı uyandırdı. Bu açıklamanın ardından sosyal medyada ve çeşitli tartışma programlarında, KAAN muharip uçağının tamamen "yerli ve milli" olmadığı yönünde değerlendirmeler gündeme geldi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Görgün, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Savunma sanayimizde atılan adımlar kararlılıkla sürüyor. KAAN ve yerli motor projelerimiz, belirlenen takvim doğrultusunda emin şekilde ilerliyor. Bugün geldiğimiz noktada, dışa bağımlılığı geride bırakıp kendi kabiliyetlerimize yaslanan bir ekosistem inşa ediyoruz. Her yeni başarı, mühendislerimizin azminin ve milletimizin iradesinin bir yansımasıdır. Türkiye, savunma sanayiinde geleceğini kendi elleriyle inşa etmeye, kendi göbeğini kendi kesmeye devam edecek. Bu kutlu yolda birlikte yürüdüğümüz Savunma Sanayiimizin kıymetli çalışanlarına gönülden teşekkür ediyorum."

