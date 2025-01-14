Savunma Sanayii Başkanı Görgün: "KAAN'ın da motorunu yerli ve milli yapacağız"

"Savunma sanayi ihracatı yapan ülkeleri arasında 11. sıraya geldiğini sizlerle mutlulukla paylaşıyorum"

"Önceki seneye göre yüzde 29'luk bir artışla 7 milyar 154 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik"

"ASELFLİR-500 sistemi geçtiğimiz sene seri üretimden çıktı, 2024 yılında 16 farklı ülkeye ihraç edildi"

"En çok ihracat kalemi gerçekleştirilen ürünlerimiz insansız hava araçlarımız oldu"

"(ALTAY Tankı) Bu sene en az 3 tane tankı seri üretimden çıkartarak ordumuza teslim ediyor olacağız"

ANKARA - Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "KAAN'ın da motorunu yerli ve milli yapacağız. Bunun faaliyetleri de başladı" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, 2024 Yılı İcraatleri ve 2025 Yılı Hedefleri Basın Toplantısı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Görgün toplantıda geçen yıl savunma sanayinde gerçekleşen gelişmeleri ve bu yıl için ulaşılması beklenen hedeflerden bahsetti.Toplantıda savunma sanayinin güçlenen Türkiye ile birlikte bir yıldız haline geldiğini dile getiren Görgün, "Özellikle son gelişmeler ve ihracat rakamlarını hemen başında açıklamıştık. Dünyanın savunma sanayi ihracatı yapan ülkeleri arasında 11. sıraya geldiğini sizlerle mutlulukla paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Görgün konuşmasına şöyle devam etti:

"Savunma Sanayii Bakanlığı olarak biz bir yandan harekat sahasının ihtiyaçlarını karşılarken diğer yandan teslim ettiğimiz ürünlerin idamesini, gelişmesini ve daha iyi olmasını, sahadan gelen geri beslemelerle en iyi olmasına gayret gösterirken diğer taraftan da geleceğin harekat ortamına şekillendirecek teknolojiler konusunda da araştırma enstitülerimiz, üniversitelerimiz, şirketlerimizin AR-GE departmanları ile yoğun bir tempo içerisinde çalışıyoruz."

"Önceki seneye göre yüzde 29'luk bir artışla 7 milyar 154 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik"

Türk savunma sanayisinin ihracat rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Görgün, "Savunma sanayinde faaliyet gösteren 3 bin 500'ün üzerinde firma ve bin 100'ün üzerinde aktif halde yürüyen projemiz, 3 milyar dolarak yaklaşan savunma sanayi AR-GE bütçemiz, yüzde seksenlerin üzerine çıkan yerlilik oranımız, 100 milyar doları aşan proje hacmimizle bir önceki seneye göre yüzde 29'luk bir artışla 7 milyar 154 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. Bu ihracat özellik hedef koyduğumuz 6,5 milyar doların yüzde 11 üzerinde performans göstermesiyle de farklı bir başarı oldu" şeklinde konuştu.

"Son iki yılda toplam imzaladığımız toplam ihracat sözleşmelerinin miktarı 20 milyar dolar"

Oluşan bakiye sipariş miktarına dikkati çeken Görgün, "Son iki yılda toplam imzaladığımız toplam ihracat sözleşmelerinin miktarı 20 milyar dolar. Oluşturduğumuz bakiye sipariş miktarı, teslim ettiğimiz ihracatların üstünde. 2025 ve sonra teslim edeceğimiz ihracatların gelişeceğine, artacağına bir işaret olduğunu ifade etmek için paylaştım" dedi.

3 bin 500'ün üzerinde firmanın faaliyet gösterdiğini hatırlatan Görgün, bu firmaların içerisinde bin 600 firmanın savunma sanayii ihracatı yaptığını dile getirdi. Görgün, 1 milyon dolar ve üzeri ihracat yapan firma sayısının da 69 olduğunu dile getirdi.

"(Savunma sanayide çalışan) kişi başı ihracat değeri bugün Türkiye'nin 70 bin doların üzerindedir"

Savunma sanayi ihracatı yapılan 185 tane ülke olduğunu aktaran Görgün, dünyanın neredeyse tamamına ihracat yapıldığını belirterek, "100 bine yakın kişinin çalıştığını söyleyebiliriz. 7 milyar dolar ihracat yaptığımızda kişi başı ihracat değeri bugün Türkiye'nin 70 bin doların üzerindedir. Türk ekonomisine savuma sanayisinin katkısını buradan da ölçümleyebiliriz. Açık kaynaklardan elde ettiğimiz bilgilere göre bugün Lockheed Martin 150 bin dolar kişi başı ihracat değeri, Rafael 240 bin dolar, Thales 137 bin dolar civarında. Ortalamada geldiğimiz rakam 70 bin dolar. Özel bir taktir ve teşekkürü burada BAYKAR hak ediyor. Bugün dünyada kişi başı ihracat rakamı 300 bin dolar olan bir şirketimiz var" açıklamasında bulundu.

"ASELFLİR-500 sistemi geçtiğimiz sene seri üretimden çıktı, 2024 yılında 16 farklı ülkeye ihraç edildi"

230 adet ürünün 180 ülkeye ihraç edildiğini vurgulayan Görgün "Mesela bir tane ürün 2024 yılı içerisinde üretildi, geliştirildi ve 16 ülkeye ihraç edildi. Bu çok görünen bir şey değil. ASELSAN'ın ürettiği ASELFLİR-500 sistemi geçtiğimiz sene seri üretimden çıktı, 2024 yılında 16 farklı ülkeye ihraç edildi. ÇAKIR ve SUNGUR füzelerimiz ilk kez ihraç edildi ve kabul görmeye başladı. Özellikle askeri gemi konusunda Portekiz'e yaptığımız ihracat çok önemliydi. Çünkü denizcilikle ünlü ve geçmişinde çok başarıları olan bir ülkeyle çözüm ortağı olmak 2024 yılının önemli başarılarındandı" diye konuştu.

"En çok ihracat kalemi gerçekleştirilen ürünlerimiz insansız hava araçlarımız oldu"

İhracat verilerine ilişkin konuşan Görgün konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz yıl biz en çok ihracatı bölgesel olarak Avrupa'ya yaptık ve en çok sözleşmeyi Avrupa bölgesi ile imzaladık. İhracat yaptığımız ülkeleri sıraladığımızda ilk 10'a giren 5 ülkenin Avrupa ülkesi olduğunu da buradan sizlerle paylaşmış olayım. En çok ihracat kalemi gerçekleştirilen ürünlerimiz insansız hava araçlarımız oldu. Akıllı füzeler, mühimmatlar, kara araçları, silah kuleleri, askeri gemiler, uçak ve helikopter yapısalları, sportif silahlar, radar ve simülatörler oldu. Gördüğünüz gibi yüksek teknoloji üreten kalemlerde savunma sanayinde ve geniş bir yelpazede ihracat gerçekleştiriyoruz."

"KAAN'ın da motorunu yerli ve milli yapacağız"

Oluşturulan geniş spektrumla sistematik olarak ihtiyaç duyulan motorların tek tek yapılacağını işaret eden Görgün, "KAAN'ın da motorunu yerli ve milli yapacağız. Bunun faaliyetleri de başladı" dedi.

Milli Muharip Uçağı KAAN'ın 2. Prototipinin görüntülerini ilk kez basın mensuplarıyla paylaşan Görgün, "Bu sene 6 tane üreteceğiz. 6 tane üretmek üzere Savunma Sanayi İcra Komitesinden onayımızı aldık. 6 tane üretilmesine devam ediyoruz. Prototip anlamında 6 tane üreteceğiz" şeklinde konuştu.

"(ALTAY Tankı) Bu sene en az 3 tane tankı seri üretimden çıkartarak ordumuza teslim ediyor olacağız"

Altay tankına yönelik açıklamalarda bulunan Görgün, "Bu sene en az 3 tane tankı seri üretimden çıkartarak ordumuza teslim ediyor olacağız. Seri üretim bu sene başlıyor ve devam ediyor. Bununla ilgili tüm alt yükleniciler, Savunma Sanayii Başkanlığı, ana yüklenici koordineli bir şekilde çalışıyor" dedi.

Basın toplantısı fotoğraf çekimi ile son buldu.