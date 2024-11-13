Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Dünyada her yere ihracat yapabilen sektör halindeyiz

SAVUNMA Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, "Dünyada her yere ihracat yapabilen sektör halindeyiz. 230 çeşit ürün var. 50'nin üzerinde dünyanın çeşitli yerlerinde ofisimiz var" dedi.

Kocaeli Sanayi Odası'nın Kasım ayı meclis toplantısı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'ün katılımıyla gerçekleştirildi. Odanın toplantı salonunda gerçekleştirilen programa Görgün'ün yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu, oda yöneticileri, üyeleri ve davetliler katıldı.

'BİRİNCİ GÖREVİMİZ TÜRK SAVUNMA SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ'

Programda konuşan Prof. Dr. Haluk Görgün yatırımları anlattı. Görgün, "Birinci görevimiz Türk savunma sanayinin geliştirilmesi. Yerli ve milli teçhizatın geliştirilmesi. Kahraman ordumuzun, milli güvenlik güçlerimizin modernize olması ve modernize kalması. Elinde var olan sistemlerin modernizasyonlarının yapılması. Sadece bir alım makamı değil. Dün misafirlerimiz vardı. NATO'nun en güçlü ülkelerinden birisinin ifadesi, 'Bizde bile böyle bir sistem yok' dediği bir savunma sanayi kurgulaması var" dedi.

'MÜTTEFİKLERİMİZ UÇUŞ ANINA ŞAHİT OLDULAR'

Görgün, HÜRJET'in çok başarılı bir uçuş gerçekleştirdiğini belirterek, "HÜRJET'in seri üretimine başlanması kararı verilmişti. Uluslararası alanda da ciddi müşterileri var. Platformları ürettikten sonra, dost-müttefik ülkelerin kullanımına sunmak da önemli. Müttefiklerimiz uçuş anına şahit oldular. Altay tankımız birçok versiyonu olan, geliştirilen aracımız. TCG Anadolu, ikmal gemimiz, MİLGEM, insansız su araçlarımız ve bunların her birinin çok farklı versiyonları. TCG İstanbul yapılırken en az 500-600 firma TCG Anadolu yapılırken 1000'e yakın firma birlikte çalışıyor. Savunma Sanayii Başkanlığı'nın temel görevlerinden bir tanesi ana entegratörü belirledikten sonra, alt yükleniciler ve KOBİ'lerdeki sorumlulukları, ülkemizde var olan kapasiteyi, üretim yetkinliklerini, yeni katılabilecek oyuncuları koordine ederek, bu işin yaygınlaşmasını sağlamak" ifadelerini kullandı.

'YAPTIĞIMIZ HER ŞEY YETERİNCE UCUZ, HIZLI, İSTENİLEN HACME SIĞMALI'

Görgün, çok katma değerli ve yüksek teknoloji gerektiren bir alandan bahsettiklerini ifade ederek, "SİHA'ların kilogram başı değeri 10 bin doların üzerinde. Bir aracı başlığın kilogram başı değeri 12 bin dolar civarında. Bir elektro optik sistemin kilogram başı değeri 20 bin dolar, AESA burun radarının kilogram başı değeri 30 bin dolar, kameraların içinde kullanılacak detektörün kilogram başı değeri 50 bin dolar. Çok katma değerli, yüksek teknoloji gerektiren alandan bahsediyoruz. Çok farklı arayıcı başlıklar var, kızılötesi, lazer güdümlü. Buradaki derin teknolojilere sahipseniz biraz önce söylediğim rakamlara mutlaka ulaşıyorsunuz. Kum tanesinin 66'da 1'i boyutta malzeme ile üretim yapmak zorundayız. Yaptığımız her şey yeterince ucuz, hızlı, istenilen hacme sığmalı" dedi.

'BU SENE BEKLENTİMİZ 6,5 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE OLMASI'

Savunma sanayideki rakamlara da değinen Görgün, "Savunma sanayinde 3 bin 500'ün üzerinde firma, 100 bine yakın çalışan var. Geçtiğimiz yıl 2,6 milyar dolar Ar-Ge bütçesi var. Bizim şu an yürüttüğümüz 1000'in üzerinde proje var ve bunların bütçesel büyüklüğü 100 milyar dolar civarında. Sektör büyüklüğü de 15,8 milyar dolara ulaştı. İhracat çok gündemimizde. savunma sanayi ihracat anlamında yüzde 20 olarak her sene büyüyor. Geçtiğimiz sene 5,5 milyar dolar ile kapatmıştık. Geçen ayın son rakamı 5,1 milyar dolardı. Önümüzde 2 ay olması rağmen, neredeyse geçen senenin ihracat rakamı yakalanmış durumda. Bu sene beklentimiz 6,5 milyar doların üzerinde olması" ifadelerini kullandı.

'BU İNANILMAZ BİR RAKAM'

İhracata da değinen Görgün, "Dünyada her yere ihracat yapabilen sektör halindeyiz. 230 çeşit ürün var. 50'nin üzerinde dünyanın çeşitli yerlerinde ofisimiz var. Kara araçlarında 40 ülkeye yaklaşık 5 bin teslimatımız olmuş. Geliştirdiğimiz fırkateyni 2 farklı ülke kullanıyor, deniz araçları 10 farklı ülkeye, yaklaşık 140 platform teslim edilmiş. 24 ülkeye, bin 200'ün üzerinde silah sistemleri teslimatı yapmış durumdayız. Atak helikopterimiz 8 ülkede kullanılıyor. Özellikle İHA'larda 2018'den itibaren tüm pazarın yüzde 65'i Türkiye'ye ait. Bu inanılmaz bir rakam. Açık ara dünya lideriyiz. Aklınıza gelen en gelişmiş ülkeyi düşünün, onlarda bu karşılaştırmanın içinde. Yıllar boyu karşılaştığımız ambargolar bize muhataplara karşı nasıl ticaret yapılması konusunda çok şey öğretti" dedi.

'ÇALIŞAN SAYISININ 110 BİN CİVARINDA OLMASINI BEKLİYORUZ'

Gelecek yılki hedeflere de değinen Prof. Dr. Haluk Görgün, "18,2 milyar dolarlık hacme ulaşmayı, yerlilik oranını yüzde 82'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Savunma ve havacılık ihracatının da 7,3 milyar dolara ulaşabileceğini değerlendiriyoruz. Çalışan sayısının 109, 110 bin civarında olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

HABER-KAMERA: Nazım Özgün ERBULAN-Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),