Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Çelik Kubbe Teslimatları, Tesis Açılışları ve Oğulbey Temel Atma Töreni'nde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, "Bugün temelini attığımız Oğulbey Teknoloji Üssü, geleceğin komuta kontrol sistemlerinin, ileri haberleşme ağlarının, kuantum teknolojilerinin ve yapay zeka tabanlı savunma algoritmalarının geliştirileceği öncü bir merkez olacaktır." dedi.

"Gelecek 50 Yıla Atılan Temeller", Çelik Kubbe teslimatları, tesis açılışları ve Oğulbey Teknoloji Üssü temel atma töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ASELSAN'ın Gölbaşı yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Görgün, burada yaptığı konuşmada, savunma sanayinde yerlilik oranının yüzde 83'lere çıktığını ve 7,5 milyar dolara yakın yıllık ihracat hacmiyle 185 ülkede kullanıcı ağı oluşturulduğunu bildirdi.

Toplam 3 bin 500'den fazla firma ve 100 bine yakın çalışanla 1380'den fazla proje üzerinde çalışıldığını vurgulayan Görgün, savunma sanayisinin 100 milyar doları aşkın proje hacmiyle örnek gösterilen bir ekosisteme sahip olduğunu söyledi.

Görgün, toplam teslimat tutarı 460 milyon doları aşan, 47 araçlık savunma sistemlerinin stratejik caydırıcılığı da artırdığını belirterek, "Teslimatını gerçekleştirdiğimiz???????, HİSAR O 100 ve SİPER Hava Savunma Sistemleri, ???????ALP 300-G ve 100-G Radar sistemleri, ???????PUHU ve REDET Elektronik Harp Sistemleri, ???????KORKUT Yakın Saha Hava Savunma Araçları, Türk mühendisliğinin imzasını taşımakta ve yalnızca sahada güvenlik güçlerimizin omuzlarını değil, aynı zamanda milletimizin yüreğini de güçlendirmektedir." diye konuştu.

Teslimatı gerçekleşen Çelik Kubbe bileşenlerinin, sadece teknolojik değil aynı zamanda stratejik bir duruşu da temsil ettiğine dikkati çeken Görgün, yerlilik oranı, entegrasyon gücü ve operatif çeviklik açısından NATO standartlarının ötesine geçen bu sistemlerin, bir ülkenin "kendi gökyüzünü kendi evlatlarının ürettiği sistemlerle korumasının gururu" olduğunu ifade etti.

"Oğulbey ile 8 bin istihdam"

Görgün, bugün aynı zamanda toplam 280 milyon doları aşan yatırım hacmine sahip, 165 bin metrekarenin üzerinde kapalı alana yayılan 14 yeni ASELSAN tesisinin açılışını gerçekleştirmenin gururunu da yaşadıklarını dile getirdi.

Açılacak bu tesislerle ASELSAN'ın üretim kapasitesinin yüzde 40 artacağını belirten Görgün, şunları kaydetti:

"4 bin kişiye ilave istihdam sağlanacak. 23 bin metrekare temiz oda ve laboratuvar altyapısıyla ileri test ve entegrasyon süreçleri desteklenecek. Açılışını yaptığımız yapıların her biri, savunma sanayisi teknolojimizin katma değerini yükselten önemli birer yatırım halkasıdır. Bu yapıları sadece üretim merkezi olarak değil, aynı zamanda stratejik inovasyon merkezleri olarak tanımlamak doğru olacaktır. Bugün temelini attığımız Oğulbey Teknoloji Üssü, geleceğin komuta kontrol sistemlerinin, ileri haberleşme ağlarının, kuantum teknolojilerinin ve yapay zeka tabanlı savunma algoritmalarının geliştirileceği öncü bir merkez olacaktır. Toplam yatırım tutarı 1.5 milyar dolar olacak olan bu yeni üs, 8 bin kişiye istihdam sağlayacaktır. Burada yalnızca teknolojiyi değil aynı zamanda geleceğin sistemlerini de üreteceğiz. Burada sadece mühendislik değil, stratejik akıl inşa edeceğiz. Oğulbey, yeni nesil mühendislik çözümleri için bir üs, Türkiye'nin teknolojik atılımı için stratejik bir sıçrama noktası olacaktır."

" Türkiye Yüzyılı, Türk mühendisliğinin yüzyılı olacaktır"

Görgün, bugün geleceğe doğru atılan mühendislik adımlarına, savunma altyapılarına kazandırılan yatırımlara, yerli ve milli üretimin gururuna birlikte tanıklık ettiklerini söyledi.

Bunun yalnızca bir sektörün değil, bir milletin ortak gururu olduğunu vurgulayan Görgün, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu vesileyle başta stratejik duruşu ve kararlı liderliği ile bizlere her daim yol gösteren Cumhurbaşkanımıza, projelerde emeği geçen kıymetli ASELSAN aileme, Başkanlığımız personeline, yüklenici firmalarımıza ve vatan sevgisiyle gece gündüz demeden çalışan tüm mühendis, teknisyen ve uzmanlarımıza şükranlarımı arz ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, 3 bin 500'ün üzerinde firma ve gece gündüz demeden çalışan 100 bin savunma sanayii çalışanı ile Türkiye Yüzyılı, Türk mühendisliğinin yüzyılı olacaktır. Savunma sanayisi ise bu yüzyılın omurgası olacaktır."

Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ercümend Arvas ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da katıldı.