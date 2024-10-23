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Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Alçak terör saldırısının asıl hedefini çok iyi biliyoruz

Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Alçak terör saldırısının asıl hedefini çok iyi biliyoruz
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CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "TUSAŞ'ı hedef alan alçak terör saldırısının asıl hedefini çok iyi biliyoruz.

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, " Tusaş'ı hedef alan alçak terör saldırısının asıl hedefini çok iyi biliyoruz. Biz, milletimizin gücünü, desteğini alarak çıktığımız bu yoldan asla dönmeyeceğiz" dedi.

Haluk Görgün, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Biriz ve birlikteyiz. TUSAŞ'ı hedef alan alçak terör saldırısının asıl hedefini çok iyi biliyoruz. Biz, milletimizin gücünü, desteğini alarak çıktığımız bu yoldan asla dönmeyeceğiz. Şeref yoksunu hain saldırının asla amacına ulaşamayacağını, gece gündüz ülkesinin güvenliği için çalışan vatan evlatlarını asla yıldıramayacağını aziz milletimiz muhakkak bilmelidir. Şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet; gazilerimize acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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