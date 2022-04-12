Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Karadeniz'de sürüklenen mayınları ANKA tespit etti" - Haberler

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Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Karadeniz'de sürüklenen mayınları ANKA tespit etti"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Savunma Sanayii Başkanı Demir: 'Karadeniz'de sürüklenen mayınları ANKA tespit etti'

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Karadeniz'de sürüklenen serseri mayın tespit çalışmalarının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan ANKA İHA'ya entegre edilen SAR-Sentetik Açıklıklı Radarlar ile başarılı şekilde gerçekleştirildiğini duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İHA'lara yeni bir kabiliyet daha kazandırdıklarınıaçıklayarakşunları söyledi, "Denizde sürüklenen serseri mayın tespit çalışmaları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ANKA İHA'sına entegre edilen SAR-Sentetik Açıklıklı Radarlarımız ile başarılı şekilde gerçekleştirildi. Tebrikler" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Demir: 'Karadeniz'de sürüklenen mayınları ANKA tespit etti'

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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