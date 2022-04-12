Savunma Sanayii Başkanı Demir: 'Karadeniz'de sürüklenen mayınları ANKA tespit etti'

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İHA'lara yeni bir kabiliyet daha kazandırdıklarınıaçıklayarakşunları söyledi, "Denizde sürüklenen serseri mayın tespit çalışmaları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ANKA İHA'sına entegre edilen SAR-Sentetik Açıklıklı Radarlarımız ile başarılı şekilde gerçekleştirildi. Tebrikler" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Güncel