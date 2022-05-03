Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi, gemi üzerindeki son atışlı testinde yüksek hızlı hedefi başarıyla imha etti" - Haberler

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Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi, gemi üzerindeki son atışlı testinde yüksek hızlı hedefi başarıyla imha etti"

İhlas Haber Ajansı - Ali Nargüner - Güncel
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- Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi, gemi üzerindeki son atışlı testinde yüksek hızlı hedefi başarıyla imha etti" Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 2022 yılı içerisinde İstanbul Fırkateynine entegre edilecek olan 'Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi'nin,...

İSTANBUL (İHA) - - Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi, gemi üzerindeki son atışlı testinde yüksek hızlı hedefi başarıyla imha etti"

ANKARA - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 2022 yılı içerisinde İstanbul Fırkateynine entegre edilecek olan 'Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi'nin, gemi üzerindeki son atışlı testinde yüksek hızlı hedefi başarıyla imha ettiği duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 'Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi'nin, gemi üzerindeki son atışlı testinde yüksek hızlı hedefi başarıyla imha ettiğini duyurdu. Gökdeniz'in bu yıl içinde İstanbul Fırkateynine entegre edileceğine de duyuran Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Savunma sanayiimizden bir bayram hediyesi. Donanmamız için geliştirilen Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi, gemi üzerindeki son atışlı testinde yüksek hızlı hedefi başarıyla imha etti. Gökdeniz bu yıl içinde İstanbul Fırkateynine entegre edilecek."

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Güncel

İsmail Demir, İstanbul, Gemi, Güncel, Haberler

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