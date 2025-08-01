Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Gökhan Uçar, Kahramanmaraş'ta TUSAŞ Tesislerini Ziyaret Etti

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Gökhan Uçar, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin ( Tusaş ) Kahramanmaraş'taki havacılık yapısalları fabrikası ile kurulum çalışmaları devam eden KM Uzay ve Havacılık AŞ sahasında incelemelerde bulundu.

İlk olarak Türkoğlu ilçesine gelen Uçar ve beraberindeki TUSAŞ Milli Muharip Uçak Genel Müdür Yardımcısı Dr. Uğur Zengin, TUSAŞ Sanayileşme Direktörü Fatih Uysal ve Savunma Sanayii Başkanlığı Kaan ve Hürjet Proje Müdürü Muhammed Ali Yiğit, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkan Vekili Hikmet Gümüşer tarafından karşılandı.

Daha sonra TUSAŞ ortaklığında kentte kurulumu devam eden KM Uzay ve Havacılık AŞ sahasına geçen heyet, süreçle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Ziyarette, Erkenez Organize Sanayi Bölgesi (ERKOSB) Başkanı İsmail Kurtul ve TUSAŞ'ın önceki Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan da yer aldı.