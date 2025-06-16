Savunma Sanayi Zirvesi Ege Üniversitesi'nde Başladı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Ege Üniversitesi (EÜ) Savunma Teknolojileri Topluluğu işbirliğince düzenlenen "Savunma Sanayi Zirvesi" başladı.

EÜ Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Savunma Sanayii Başkanlığı İnsansız Hava Araçları Akıllı Sistemler Daire Başkanı Oğuz Özbal, yürüttükleri projelere ilişkin bilgi verdi.

Bu yıl savunma sanayisi alanında 10 milyar doların üzerinde ihracat sözleşmelerinin bulunduğunu anlatan Özbal, "Tüm bunları destekleyen Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının yaptığı TEKNOFEST yarışmaları, milli teknoloji gibi birçok hamle başlatıldı. Burada gençlerimizin çalışacağı birçok alan var. Sadece mühendislik değil, savunma sanayii projelerimizde, şirketlerimizde çok rahat yer bulabileceği bir yapı var." dedi.

EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan ise üniversite olarak savunma sanayisi ve teknolojileri alanında önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Zirvenin savunma sanayisinin gelişimi ve geleceği açısından önem arz ettiğine inandığını belirten Ersan, "Stratejik bir alanda aktif görev üstlenmek isteyen öğrencilerimizi en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Savunma sanayii, teknolojinin en ileri seviyede uygulandığı ve ülkemizin güvenliği açısından, stratejik öneme sahip olmasının yanı sıra aynı zamanda yüksek ekonomik potansiyel taşıyan bir alan." diye konuştu.

Öte yandan kültür merkezinin bahçesinde Roketsan, Havelsan, AFAD, emniyet gibi kurumlar stant açtı.

Program yarın sona erecek.