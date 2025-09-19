Savunma Sanayi ve Ekonomik Kalkınma Üzerine Önemli Vurgular

(ANKARA)- Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, güvenlik ve savunma sanayiindeki gelişmişlik düzeyinin, ülkelerin barış ve istikrarını sağlamanın yanı sıra, ekonomik gücünü de belirleyen önemli bir unsur olduğunu belirtti. Aktay, "Güvenlik ve savunma sanayiindeki teknolojik gelişmeler, zamanla farklı sektörlere aktarılarak, ekonomiye ivme kazandırıyor, kalkınmanın yolunu açıyor" dedi.

Ankara Ticaret Odası'nın stant açarak yer aldığı, bu yıl ikinci kez düzenlenen 'İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı'nın (İGEF 25) açılış programına, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal ve ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay katıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın katılımıyla, ATO Congresium'da gerçekleşen programda, TBMM 22. Dönem Başkanı Bülent Arınç, Expolink Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı ve ATO 59 No'lu Kültür ve Sanat Etkinlikleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Zeki Erdoğan, Silah Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (SİSİAD) Başkanı ve ATO 59 No'lu Kültür ve Sanat Etkinlikleri Meslek Komitesi Üyesi Mehmet Cafer Sayılır da yer aldı.

"Ankara gerek savunma, gerekse havacılık şirketleriyle öne çıkıyor"

ATO Başkan Yardımcısı Aktay açılışta yaptığı konuşmada, güvenlik ve savunma sanayii alanındaki gelişmişlik düzeyinin ülkelerin iç ve dış güvenliği ile bölgesel istikrar, barış ve huzuru sağlamanın yanı sıra, ekonomik kalkınma açısından da önemine dikkat çekerek, "Güvenlik ve savunma sanayiindeki teknolojik gelişmeler, zamanla farklı sektörlere aktarılarak, ekonomik gelişmenin, kalkınmanın yolunu açıyor. Ülkemiz savunma sanayiinde, 2002 yılını bir milat olarak kabul edebiliriz. O yıllarda savunma sanayimizde yerlilik oranı yüzde 20'ler düzeyindeydi. Bugün geldiğimiz noktada yerlilik oranı yüzde 80'leri aşıyor. Ankara gerek savunma, gerekse havacılık şirketleriyle öne çıkıyor. Şehrimizdeki savunma sanayi kuruluşları, dünyanın en büyük savunma sanayi kuruluşları listesine girmeyi başarıyor. Savunma sanayimiz ve güvenlik birimlerimizin kullandığı silah ve ekipmanlardaki yerli ve millilik oranındaki artış, sektördeki yerli firmalarımızın gücü bizleri gururlandırıyor" dedi.

"Kamu temsilcileriyle birlikte fuar çok daha büyük bir çapa ulaştı"

Başkan Yardımcısı Aktay, İGEF 25'in, iç huzuru, sınır içinde güvenliği korumayı sağlayacak ekipmanları tanıtırken aynı zamanda, ekonomik ve sosyal gelişmeye de katkı sağladığını belirterek, "Fuarın, savunma sanayiinin de Başkenti Ankaramız'da yapılıyor olması ayrı bir anlam taşıyor. Geçtiğimiz yıl ilk kez kapılarını açan İGEF, güvenlik sektörüne olan ilginin ve ülkemizin bu alandaki üretim gücünün açık bir göstergesi oldu. Bu yıl, 200'ün üzerinde yerli ve yabancı markanın katılımıyla, sadece Türkiye'den değil, 40'a yakın ülkeden gelen alım heyetleri ve kamu temsilcileriyle birlikte fuar çok daha büyük bir çapa ulaştı" diye konuştu.

"Her türlü desteği vereceğimizi ifade etmek istiyorum"

İGEF 2025'in, yerli üretimi destekleyen, ar-ge ve ihracata katkı sunan, uluslararası iş birliklerine zemin hazırlayan bir platform olduğunu kaydeden Aktay, "Bu fuar sadece bir ürün tanıtımı değil, aynı zamanda bilgi paylaşımı, vizyon geliştirme ve güvenlik teknolojilerinde ortak akıl oluşturma zeminidir. Ankara Ticaret Odası olarak, önümüzdeki yıl da İGEF'in daha fazla katılımla gerçekleşmesi için yine her türlü desteği vereceğimizi ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Ankara Ticaret Odası da stant açtı

Bu yıl ikincisi düzenlenen Fuar'a Ankara Ticaret Odası da stant açarak katıldı. ATO'nun ICC Dünya Odalar Federasyonu'nun 14. Dünya Odalar Kongresi kapsamında düzenlediği "2025 Dünya Odalar Yarışması"nda "En İyi Oda İnovasyonu Projesi" kategorisinde dünya birincisi olan yapay zeka destekli sohbet robotu "ATONET Akıllı Asistan"ın tanıtıldığı standı, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş da ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Aktaş, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal ile ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay'dan, proje hakkında bilgi aldı.

Bakan Yardımcısı Aktaş ile birlikte fuar alanındaki diğer stantları ziyaret eden ATO heyeti, aralarında ATO üyelerinin de yer aldığı firmaların çalışmalarını yakından inceledi.