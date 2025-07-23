Savunma Sanayi İşbirliği için Türkiye ve ABD Toplandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakan Yardımcısı Zeki Levent Gümrükçü, IDEF 2025 marjında ABD Ticaret Odası'nın düzenlediği toplantıya katılarak, savunma sanayi alanında NATO gelişmeleri ve Türkiye-ABD işbirliğine dair görüşlerini paylaştı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) marjında ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenen ve ABD ile Türk savunma sanayi firmaları temsilcilerinin iştirak ettiği yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından, IDEF 2025 kapsamında ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenen ve ABD ile Türk savunma sanayi firmaları temsilcilerinin iştirak ettiği yuvarlak masa toplantısına ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Gümrükçü'nün toplantıda savunma sanayi alanında NATO bünyesinde yaşanan son gelişmeler, gelecek yıl Türkiye'de düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında yapılacak Savunma Sanayii Forumu'nun gündemi ve Türkiye-ABD savunma sanayi işbirliğine dair Türkiye'nin görüşlerini aktardığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel
Suriye, terör örgütleriyle mücadelede Türkiye'den resmi destek talep etti

MSB duyurdu: Resmi destek talep ettiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rekordan rekora koşan gram altın için çılgın tahmin

Rekordan rekora koşan gram altın için çılgın tahmin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.