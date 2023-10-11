Savunma Sanayi eski Başkanı İsmail Demir'den ALTAY Tankı açıklaması

Prof.Dr. İsmail Demir, "Algı üzerinden Savunma Sanayi'yi dövmeye, suçlamaya kalktılar"

KARABÜK - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi eski Başkanı İsmail Demir, ALTAY Ana Muharebe Tankı'nın seri üretime geçememesinin nedeninin anlaşma yapılan ülkenin güç paketini vermemesinden kaynaklandığını belirtti.

Karabük Üniversitesinde 2023-2024 Akademik yılı açılış töreni yapıldı. 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Açılış töreninde konuşan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, "Üniversitemizden kendi alanında öncü 13 akademisyenlerimiz dünyanın en etkili bilim insanı listesinin adını yazdırarak ilimiz ve ülkemiz için büyük gurur kaynağı olmuştur. Tüm bu başarıla Karabük Üniversitesi'nin eğitimdeki kalite anlayışını yansıtmaktadır. Bu nedenle 2023-2024 akademik yılında da üniversitemizin ulusal ve uluslararası alandaki başarılarını sürdüreceğine şüphem yoktur" dedi.

"Türkiye 100 yılını inşa etmek, Türkiye 100 yılını inşa edecek nesilleri yetiştirmek, tüm dünyada aklı vicdanı, merhameti, adaleti, bilimi, kalkınmayı, ilerlemeyi, barışı, kardeşliği tesis etmek ve insanlığa daha iyi bir miras bırakmak için hiç durmadan çalışacağız" diyen KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, "Çeşitli projeler üzerinde göreve geldiğimiz günden bu yana çalışmalar ve planlamalar yürütüyoruz. Bu projelerimizin meyvelerini toplamaya başladık. Tasarım aşaması tamamlanmış, sosyal bilimler festivalini inşallah Karabük'te gerçekleştireceğiz. Üniversite, lise ve ortaokul kategorilerinde yarışma başlıkları açarak Türkiye çapından öğrencilerin bu yarışmalara katılmasını teşvik edeceğiz. Hem üniversite düzeyinde diğer üniversitelerle işbirliği içerisinde bu programı oluşturacağız hem Milli Eğitim Bakanlığımızla lise ve ortaokul düzeyinde bu yarışmalara katılımı teşvik edeceğiz. Böylelikle Türkiye'de daha önce hiç yapılmamış, boşluğu çok ciddi bir şekilde hissedilen sosyal bilimler sahasında düşünmeyi, proje üretmeyi, sosyal modern tasarlamayı, ülkesinin sorunlarına geliştirilmesi gereken noktalara dünyanın sorunlarına ve geliştirilmesi gereken noktalara proje üreten, sosyal model tasarlayan bir nesli Türkiye yüzyılı neslini hep birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Törende KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. İsmail Demir 100. Yılda Türkiye Vizyonu'na yönelik ders verdi.

"Prototip geliştirmede motor ve transmisyon veren ülke o safhada vermedi"

Demir, bir katılımcının ALTAY Tankının seri üretime geçememesinin nedenini sorması üzerine şunları söyledi: "Yani ALTAY tankı prototip olarak üretildi. Testleri geçti. Seri üretim aşamasına geldiğimizde ise geliştirme yapan şirketten seri üretim teklifi istedik. Fiyat bizim hesaplarımıza göre çok pahalı geldi. Bir daha teklif istedik, fiyat biraz düşük ama yine pahalı. Açık ihaleye çıktık. Diğer 3 tekliflerde ve geliştiren şirketin verdiği tekliften 600 milyon Avro daha düşük teklifle ihaleyi başka bir şirkete verdik. Sonra prototip geliştirme safhasında güç paketi dediğimiz motor ve transmisyon veren ülke o safhada vermedi. Şimdi vermeyince siz bütün prototipinizi, bütün sisteminizi bir güç paketi etrafında geliştirmişsiniz ve güç paketiniz yok. Seri üretime nasıl geçeceksiniz ve daha da ilginci bu ülke vermem demiyor, 'müsaadeler işlemde' diyor. Sayın Cumhurbaşkanımız o ülkenin Başbakanı ve bir fiil görüşmede birkaç kere gündeme getirmesine rağmen 'Çalışıyoruz benim yetkim de değil' cevaplarıyla karşılaştı. Bu durumda tankınızı nasıl yapacaksınız? İş başa düştü. Kendi motor ve transmisyonuzu geliştireceksiniz. Motor bir nebze daha kısa zamanda yapılabilir ama transmisyonu dünyada sadece 2 ülke yani 2 firma yapabiliyor."

"Algı üzerinden Savunma Sanayi'yi dövmeye, suçlamaya kalktılar"

Seri üretime geçilmemesine yönelik yapılan eleştirilerle ilgili de konuşan Demir, "Bu arada algı olarak Altay Tankı ne için gecikti denildi. ya kardeşim hırsızın hiç mi suçu yok? Yani bunu vermeyen ülkeye, genelde bu eleştiriyi yapanların ben bir tanesini bile o ülkeye 'Bir dakika kardeşim biz bir Türkiye olarak bütünüz. İktidar-muhalefet fark etmez. Siz bu kötülüğü, NATO müttefiki olduğumuz halde bu art niyeti nasıl yaparsınız' demedi. O algı üzerinden Savunma Sanayi'yi dövmeye, suçlamaya kalktılar. Bu adil değil. Şimdi ne oldu? Güç paketimiz belli bir aşamaya geldi. Ara çözüm olarak da Kore'den güç paketi meselesi gündem aldık. Onunla tankımızı koşturduk. İlk seri üretimler onunla başlayacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğretim üyelerine Akademik Teşvik Ödülleri Başarı Belgeleri teslim edildi.