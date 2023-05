Savunma Sanayi Başkanı Demir: " Türkiye Yüzyılı'nın kalkış noktasındayız, ya gaz vereceğiz ya da kırılıp mahvolacağız"

"Milli muharip uçağının motorunu bize söylenen süreden daha kısa zamanda yapacağız"

SAMSUN - Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin şu anda kalkış noktasında olduğunu belirterek, ya kalkışa hazırlanan bir motor gibi gaz verilmeye devam edileceğini ya da düşüp, kırılıp, mahvolacağını söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Gençlik Vakfı, Büyükşehir Gençlik Hareketi ve Samsun Üniversitesikoordinasyonunda düzenlenen "O'nların Perspektifinden Türkiye Yüzyılı" başlıklı etkinlik, SAMÜ Ballıca Kampüsünde Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in katılımıyla gerçekleşti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in konuşmasıyla devam etti. Daha sonra söz alan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, önemli açıklamalarda bulundu.

Sözlerine savunma sanayiindeki gelişmelerden bahsederek başlayan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "5. nesil bir savaş uçağı yapmaya girişmek dışarıdan bakanların bize sürekli dudak bükerek yaklaştıkları bir konu idi. İnşallah orada da attığımız adımları gördünüz. Hürjetimizin uçtuğunu gördünüz. Bunlar gerçekten bir ülkeye çok kısa zamanda kazandırılamayacak şeyler. Beşinci nesil savaş uçağını yapan 5. ülke oluyoruz. Jet eğitim uçağında ve o modeli uçağı yapan belki 7 ülkeden bir tanesiyiz. Dünyada ilk 10 ekonomi içine girmek isteyen bir ülkenin savunma sanayi konularında, havacılık, uzay konularında olmazsa olmazı. Orada da oluyoruz. Gökbey'in başladığı tarihte başladığı gün beş yıl sonra şu tarihte, şu saatte uçuracağız dedik. O saat ve o tarihte uçtu" dedi.

"Bir şeyi insan yapmışsa, biz daha iyisini yaparız"

Türkiye olarak tüm teknolojileri yapmaya güçlerinin ve kabiliyetlerinin yettiğini ifade eden Demir, "Yaratmak Allah'a mahsus. Diğer kısmı için de şunu diyoruz: Eğer bir şey insan yapısı ise, kul yapısı ise Allah'ın kullarından ise biz de Allah'ın kullarıyız. Biz de insanız. Madem insan yapmış, biz onun daha iyisini yapabiliriz. Bu boş bir söylem değil. Bu bir öz güven işareti. Bu öz güvende olduğumuz müddetçe ve şu ana kadar yapılan ürünleri gördüğümüzde de evet arkadaş biz bunu yaparız diyoruz. Başka bir şey daha diyoruz. Hayallerimizi çok geniş tutacağız. Hayallerimiz çok geniş olacak. Hayallere erişmek için de var gücümüzle çalışacağız. İnsansız sistemler artık bizim geleceğimiz. İnsansız hava araçlarımızı gördük. İnsansız deniz araçlarını görüyorsunuz. Şu anda dört ve beş çeşit insansız deniz aracı üreten firmamız var ve her birinden başka bir kabiliyeti görüyorsunuz. Bu araçların üzerindeki silah gücü, atış gücü, elektronik harp sistemleri, hepsi yine mühendis abilerimizin ortaya koyduğu ürünler" diye konuştu.

"Türkiye'ye kritik hiçbir ürün verilmiyor"

Kimsenin Türkiye'ye hiçbir kritik ürünü ihraç etmediğine dikkat çeken Başkan İsmail Demir, "Atmaca füzemiz var. Amerika'nın da füzeleri var. Şu anda istesek alamazsın. Torpido istesek alamayız. Biz bütün bunları yaparken de bir taraftan cendereler sıkıştırmaya devam ediyor. Yani Türkiye'ye kritik hiçbir ürünün verilmediğini söyleyebilirim. Biz de ne diyoruz? Kötü komşu ev sahibi yapar. Vermezseniz vermeyin. Hatta şu anda verdikleriniz varsa bile iki çok az. Onları da istemiyoruz. Onların da çok daha iyilerini yaparız. Bunu siz gençlere güvenerek söylüyorum. Sizlerin bu konuda ideal sahibi olmanız bizler için çok önemli" şeklinde konuştu.

Motor yapımı konusunda da çok önemli adımlar attıklarının altını çizen İsmail Demir, "Motor konusu. Milli muharip uçağımızla ilgili motorunda çalışmak üzere yabancı bir ortakla çalışmak istediğimizde çok tecrübeli olan şirketimize verdiği süre 10 yıldı. Yani bu işler kolay değil ama biz bunu daha kısa zamanda yapacağız. Bunu yapacağımız söylediğimizde o şirkettekiler bize 'bunlar sallıyor. Bunlar ne yapacak da farkında değiller. İşin ne kadar zor olduğu bilmiyorlar mı' diyorlar. Biz işin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Ama biz sizlerin bu konuda ne kadar kararlı olacağımızı, ülkemizin kalkınması için mazimizden gelen o milli duygularla ne kadar sık çalışacağınızı biliyoruz. Birçok işte tecrübe ettiğimiz şu ki başkalarının çok uzun zamanda yapacağı şeyleri biz çok kısa zamanda yapabiliyoruz. Kriz durumlarında başkalarının ne yapacakları bilemediği durumlarda biz çok da hızlı netice alabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye Yüzyılının kalkış noktasındayız, ya gaz vereceğiz ya da kırılıp, mahvolacağız"

Ülke olarak şu anda çok iyi bir ivme yakaladıklarından da bahseden Başkan Demir, şunları söyledi:

"Saydığımız ürünler ve projenin arasında şu anda elimizde 750'ye yakın proje var. Bunların her birisi çok büyük ortamda bazıları da gerçekten son günlerde gördüğünüz gibi çok büyük değişiklikler yaptırabilecek, yapabilecek projeler. Şu anda Türkiye Yüzyılı'nın kalkış noktasındayız. 'Take off' diye bir şey var. Uçağa binenler bilirler. Uçak gaz verir, piste koşar. Belirli bir hızdan sonra artık tekerlekleriyle kesecektir. O kritik noktada durmanız mümkün değildir. Kalkacaksınız ya kalkacaksınız ya da düşüp, kırılıp mahvolacaksınız. Türkiye şu anda bu noktada. Bütün bu girişimlerle beraber bütün dünyanın gözünün ülkemizde olduğu noktada bizim bütün motorlarımızı son değerine kadar zorlayıp kalkış noktasında gaz kesmemiz gerekiyor. Hani Türkiye'yle ilgili dış güçler söylemi vardır. Dış güçler şunu yaptı, bunu yaptı. Bir kısmı hadi canım sende her şeyin dış güçlere veriyorsun derler. Bir önceki Amerikan Başkanı Trump'ın bir toplantıda söylediklerini kulaklarımla duydum. Yani bunu bir teori, bir hayat değil. Bunu biliyorlar ve söylüyorlar. Ülkemiz için ama biz kim ne yaparsa yapsın, kim ne çelme takmaya çalışırsa çalışsın, yolumuza hep beraber sizlerle beraber devam edeceğiz."

Etkinlik, konuşmaların ardından basına kapalı olarak soru-cevap kısmıyla devam etti.