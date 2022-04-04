"Savunma ve havacılık sektörümüz yılın ilk 3 ayında 961 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi" - Haberler

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"Savunma ve havacılık sektörümüz yılın ilk 3 ayında 961 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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'Savunma ve havacılık sektörümüz yılın ilk 3 ayında 961 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi'

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "Savunma ve havacılık sektörümüz yılın ilk 3 ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %48.6'lık artışla 961 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi" dedi.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "Savunma ve havacılık sektörümüz yılın ilk 3 ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %48.6'lık artışla 961 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi" dedi.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Savunma ve havacılık sektörümüz yılın ilk 3 ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 48.6'lık artışla 961 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Emeği geçenleri tebrik ediyorum, ancak hedeflerimiz için daha fazla çalışmamız gerektiğini bir kez daha vurguluyorum" ifadelerini kullandı.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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