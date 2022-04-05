İsmail Demir: "ATAK helikopterlerimizi yurt dışında ilk kez Filipinler'e teslim ediyoruz" - Haberler

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İsmail Demir: "ATAK helikopterlerimizi yurt dışında ilk kez Filipinler'e teslim ediyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İsmail Demir: 'ATAK helikopterlerimizi yurt dışında ilk kez Filipinler'e teslim ediyoruz'

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "ATAK helikopterlerimizi yurt dışında ilk kez Filipinler'e teslim ediyoruz" dedi.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "ATAK helikopterlerimizi yurt dışında ilk kez Filipinler'e teslim ediyoruz" dedi.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Savunma sanayiimizin gurur günlerinden biri daha. ATAK helikopterlerimizi yurt dışında ilk kez Filipinler'e teslim ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

İsmail Demir: ATAK helikopterlerimizi yurt dışında ilk kez Filipinler'e teslim ediyoruz

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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