Savunma Muhabirliği Eğitimi Tamamlandı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, basın mensuplarına yönelik düzenlenen ' Savunma Muhabirliği Eğitimi'nin üçüncüsünün tamamlandığını duyurdu. Açıklamada, dört hafta süren eğitimlerde, savunma alanındaki faaliyetlerin kamuoyuna doğru ve etkin biçimde aktarılmasının hedeflendiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), resmi sosyal medya hesabı üzerinden MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından basın mensuplarına yönelik verilen Savunma Muhabirliği Eğitimi'nin üçüncüsünün tamamlandığını açıkladı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından basın mensuplarına yönelik verilen Savunma Muhabirliği Eğitimi'nin üçüncüsü tamamlandı.

4 hafta süren eğitimlerde; ülkemizin savunma alanındaki faaliyetlerinin kamuoyuna aktarılması hususunda Milli Savunma Bakanlığı ile basın mensupları arasındaki bilgi alışverişinin etkinliğini artırmak amaçlandı.

Düzenlenen birlik ziyaretleri ile faaliyetleri yerinde gözlemleme imkanı bulan Savunma Muhabirleri, son olarak Konya'da konuşlu Hava Savunma Komutanlığımızın çalışmaları hakkında bilgi aldı. Gazeteci-Yazar Mete Çubukçu da Savunma Muhabirliği eğitimlerine katılan basın mensupları ile bir araya gelerek tecrübelerini aktardı."