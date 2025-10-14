Haberler

Savunma Muhabirliği Eğitimi'nin Üçüncü Bölümü Başladı

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 5 hafta sürecek eğitim programının üçüncü bölümü başladı. Eğitim, basın mensuplarının savunma ve güvenlik alanındaki bilgi alışverişini artırmayı amaçlıyor ve çeşitli konularda uzman personel ile etkileşim olanağı sunuyor.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından savunma alanında görev yapan muhabirlere yönelik 5 hafta sürecek eğitimin üçüncü bölümü başladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından basın mensuplarına yönelik verilen Savunma Muhabirliği Eğitimi'nin üçüncüsünün bugün başladığı belirtilerek, "Düzenlenen eğitimlerle ülkemizin savunma ve güvenlik alanındaki faaliyetlerinin kamuoyuna aktarılması hususunda Milli Savunma Bakanlığı ile basın mensupları arasındaki bilgi alışverişinin etkinliğini artırmak amaçlanıyor. Görsel, yazılı ve dijital medya alanlarında çalışan basın mensuplarının katıldığı eğitimde; Milli Savunma Bakanlığı teşkilat yapısı ve faaliyetleri, kara, deniz ve hava Kuvvetleri'nin askeri terminolojisi, hudut güvenliği ile ilgili alınan tedbirler ve yapılan faaliyetler, terörü kaynağında yok etme anlayışı çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği harekatlar, hudut hattında ve operasyon bölgelerinde basın mensupları tarafından dikkat edilmesi gereken konular, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ikili askeri iş birliği ve uluslararası görevler kapsamında bulunduğu ülkeler ile icra ettiği faaliyetler, NATO kavram ve terminolojisi, dezenformasyonla mücadele konuları aktarılacak" denildi.

'TECRÜBE PAYLAŞIMI SAĞLANACAK'

Savunma muhabirliğinin öneminin gün geçtikçe arttığı belirtilen açıklamada, "Savunma muhabirliğine yönelik verilen bu eğitimde Milli Savunma Bakanlığı ve kuvvet komutanlıklarından general, amiral ve eğitim konularında uzman personel ile muhabirler arasında soru-cevap şeklinde karşılıklı etkileşim ve tecrübe paylaşımı da sağlanacak. Savunma Muhabirliği Eğitimi kapsamında Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinden çeşitli birliklere ziyaretler de yapılacak" ifadeleri kullanıldı.

