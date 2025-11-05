Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin basın mensuplarına yönelik düzenlediği, "Savunma Muhabirliği Eğitimi-3" tamamlandı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, 4 hafta süren eğitimlerde, Türkiye'nin savunma alanındaki faaliyetlerinin kamuoyuna aktarılması konusunda Bakanlık ile basın mensupları arasındaki bilgi alışverişinin etkinliğini artırmak amaçlandı.

Düzenlenen birlik ziyaretleri ile faaliyetleri yerinde gözlemleme imkanı bulan savunma muhabirleri, son olarak Konya'da konuşlu Hava Savunma Komutanlığı'ndaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gazeteci yazar Mete Çubukçu da Savunma Muhabirliği eğitimlerine katılan basın mensupları ile bir araya gelerek tecrübelerini aktardı.