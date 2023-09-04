Savunma Komisyonu Başkanı Strack-Zimmermann, Başbakan Scholz'u sorumsuzlukla suçladı

Almanya'da Federal Meclis Savunma Komisyonu Başkanı Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Başbakan Olaf Scholz'u Taurus füzelerinin Ukrayna'ya teslimatı konusundaki temkinli tavrını eleştirerek sorumsuzlukla suçladı.

Almanya'da koalisyon hükümeti ortağı Hür Demokrat Partinin (FDP) Milletvekili Strack-Zimmermann, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "(Olaf Scholz) Şu anda Taurus'u teslim etmek istemiyor ama şu anda Ukrayna'daki insanlar ölmeye devam ediyor. Tanrı aşkına Şansölye neyi bekliyor? Koalisyon içinde bu kararı tek başına engelliyor. Bu, sorumsuzluktur." ifadelerini kullandı.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili Ralf Stegner, Strack-Zimmermann'ın tavrını eleştirerek "Savaş ve barış söz konusu olduğunda Şansölye'ye güvenilebilir. Önce düşün, sonra harekete geç. İhtiyatlı, temkinli, akıllıca." paylaşımında bulundu.

Strack-Zimmermann da Stegner'e verdiği cevapta, " Ukrayna'da insanlar, ihtiyatlı ve dikkatli bir şekilde ölüyor. Sizin alaycılığınız her hümanistin suskun kalmasına neden oluyor." görüşünü paylaştı.

Ukrayna, Almanya'dan bir süredir Taurus füzeleri talep ediyordu ancak Şansölye Scholz, şimdiye kadar bu konuda temkinli davrandı.

Alman medyasındaki haberlerde Almanya'nın şu ana kadar Taurus teslimatına ilişkin bir karar almamasının nedeninin, füzelerin Ukrayna tarafından Rus topraklarındaki hedeflere de ateşlenebileceği ve Rusya'nın buna karşılık verebileceği endişesi olduğu yorumunda bulunuldu.