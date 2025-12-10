ABD Savunma Bakanı Hegseth, Irak'ın işgali sırasında çekilmiş askerlik fotoğrafını paylaştı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, sosyal medya hesabında 20 yıl önce Irak'ın "işgali" sırasında subay olarak görev yaptığı döneme ait bir fotoğrafı paylaşarak eski tim arkadaşlarını andı.

Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Irak'ın başkenti Bağdat'ta silah arkadaşlarıyla çekilmiş bir fotoğraf paylaştı.

Söz konusu fotoğraftakilerin tim arkadaşları olduğunu belirten Hegseth, "Timimiz. 20 yıl önce bugün. Bağdat'ta hava indirme operasyonu öncesi baskın görevindeydik. Bu adamlar, görevimiz ve aramızdaki kardeşlik. Hepsi her gün aklımda." ifadelerini kullandı.

Bakan Hegseth, görevdeki asker ve gazilere verdikleri desteğin önemine dikkati çekerek, "Bakanlıkta, savaşçılarımıza hizmet ediyoruz ve özellikle zor zamanlarda onların yanında duracağız." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ordusuna 2003'te katılan ve subay olarak görev yapan Hegseth, hizmet süresi boyunca Guantanamo, Irak ve Afganistan'da yer almıştı.

Orduda binbaşı rütbesine kadar yükselen Hegseth 2021'de görevinden ayrılmıştı.

Hegseth'in adaylığı ve hakkındaki iddialar tartışma yaratmıştı

Eski asker ve Fox TV sunucusu Hegseth, Başkan Donald Trump tarafından Savunma Bakanlığına aday gösterildikten sonra pozisyona yeterli olup olmadığı konusunda tartışmalara neden olmuştu.

Ardından, Hegseth'in işe alkollü gittiği yönündeki iddiaların yanı sıra, ismi açıklanmayan bir kadının da 2017'de California'daki bir otel odasında Hegseth'in kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu polise bildirdiği ortaya çıkmıştı.

Cinsel taciz iddiasını yalanlayarak olayın "rızaya dayalı" yaşandığını savunan Hegseth, 14 Ocak'ta Senatodaki onay oturumunda bir soruya verdiği yazılı cevapta, kendisini "cinsel saldırıyla suçlayan kadına 50 bin dolar ödediğini" itiraf etmişti.

Hegseth'in ayrıca 2015'te bir gaziler grubunun etkinliğinde sarhoşken "Tüm Müslümanları öldürün." diye bağırdığı iddia edilmişti.