Artvin'in Şavşat ilçesinde taşımalı eğitime yarın ara verildi

Artvin'in Şavşat ilçesinde etkili kar yağışı sebebiyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Kaymakamlık, ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle öğrencilerin eğitim göremeyeceğini açıkladı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde kar yağışının ardından bazı köylere ulaşımda aksaklıklar yaşandığı belirtildi.

Yolların kapanması ve buzlanma riskinin devam ettiği aktarılan açıklamada, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin yarın eğitim öğretime katılamayacağı ifade edildi.

Açıklamada, ilçedeki diğer öğrenciler için eğitim faaliyetlerinin normal şekilde sürdürüleceği kaydedildi.

