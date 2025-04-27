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Şavşat'ta Heyelan: Yolu Ulaşıma Kapattı

Şavşat'ta Heyelan: Yolu Ulaşıma Kapattı
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Artvin'in Şavşat ilçesinde meydana gelen heyelan, yamaçtan düşen kaya parçaları nedeniyle kara yolunu ulaşıma kapattı. Karayolları ekipleri yolun açılması için çalışmalara başladı.

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde yamaçta meydana gelen heyelanda, düşen irili ufaklı kaya parçaları kara yolunu ulaşıma kapattı. Heyelan anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Artvin- Şavşat kara yolunun 25'inci kilometresinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan irili ufaklı kaya parçaları kara yoluna aktı. Metrelerce yükseklikten düşen taş parçaları nedeniyle çevre toz bulutuyla kaplandı. Ulaşıma kapanan kara yolunda araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için iş makineleri ile çalışma başlattı. Heyelan anı ise çevreden geçen sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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