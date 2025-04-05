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Şavşat Karagöl'ünde Kartpostallık Kar Manzarası

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Artvin'in Şavşat ilçesindeki Karagöl, havaların ısınmasıyla birlikte buzla kaplı göl yüzeyinin erimesiyle muhteşem bir görünüme büründü. Doğal güzellikleriyle ünlü olan Karagöl, kalp şeklindeki görünümü ve beyaz örtüsüyle ziyaretçilerine masalsı bir atmosfer sunuyor.

Şavşat Karagöl'ünde mest eden kar manzarası

ARTVİN - Artvin'in Şavşat ilçesindeki Karagöl, havaların ısınmasıyla birlikte kar ve buzla kaplı göl yüzeyi erimeye başladı. Ormanın yeşili, gölün beyaza bürünmüş hali kartpostallık görüntüleri andırıyor.

Artvin'in "Sakin Şehir" ünvanlı Şavşat ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Karagöl, ziyaretçilerine muhteşem bir manzara sunuyor. Kalp şeklini andıran görünümü, buz tutan göl beyaza bürünürken adeta masal diyarlarını andırıyor.

İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan ve kuş bakışı görüntüsü kalbi andıran Karagöl, şehirden uzak doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen turistlerin ilgisini çekiyor. Sahara Milli Park içerisinde bulunan ladin ve çam ağaçları arasında kalp şeklindeki görüntüsü ile dikkat çeken Karagöl, fpv dron kamerası ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH TÜYSÜZ - Güncel
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