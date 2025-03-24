Şavşat'ın Karagöl'ü Kış Manzarasıyla Büyülüyor

Şavşat'ın Karagöl manzarası kartpostallık görüntüler sunuyor

ARTVİN - Artvin'in Şavşat ilçesindeki Karagöl, kışın son günlerinde beyaza bürünmüş doğası ve buz tutmuş gölüyle mest eden bir manzara sunuyor. Ormanın yeşili, gölün beyaza bürünmüş hali kartpostallık görüntüleri andırıyor.

Artvin'in "Sakin Şehir" ünvanlı Şavşat ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Karagöl, kışın son günlerinde ziyaretçilerine muhteşem bir manzara sunuyor. Kalp şeklini andıran görünümü, buz tutan göl beyaza bürünürken adeta masal diyarlarını andırıyor.

Karadeniz'in gözde turizm rotalarından biri olan bölgenin ilkbahar renkleri öncesi kışın son günleri görmek isteyenler soluğu Karagöl'de alıyor. İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan ve kuş bakışı görüntüsü kalbi andıran Karagöl, şehirden uzak doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen turistlerin ilgisini çekiyor. Sahara Milli Park içerisinde bulunan, Ladin ve çam ağaçları arasında kalp şeklindeki görüntüsü ile dikkat çeken Karagöl, görenleri adeta mest ediyor. Günlük hayatın stresinden uzaklaşmak için arkadaşları ve ailesiyle Karagöl'e günübirlik gelen doğa severler muhteşem doğanın tadını çıkartıyor.

Yüksek dağlarla çevrili, doğal güzelliklerle bezenmiş Karagöl, her mevsim farklı bir atmosfer sunmasına rağmen, özellikle kış aylarında muazzam bir hal alıyor. Gölün yüzeyi, karla kaplanmış buz halini alırken, ağaçlarla üzerinde eriyen karlar ilkbaharın habercisi gibi yeşile bürünmüş durumda.

Erzurum'dan gelen sosyal medya içerik üreticisi Taner Sarı yaptığı açıklamada "Türkiye'nin sayılı turizm noktalarından bir tanesindeyiz. Mavi bir gölle karşılaşmak istiyorduk. Karla buzla kaplı bir gölle karşılaşınca açıkçası şaşırdık. Gölün yüzeyi buz tutmuş durumda muhteşem bir görünüme kavuşmuş. Çekimlerimiz yaptık herkesi buraya kış turizmi yapmaya bekliyorum" dedi.