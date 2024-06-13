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Savrun Çayı'nda Balık Ölümleri İncelemeye Alındı

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Savrun Çayı'nda meydana gelen balık ölümleri üzerine inceleme başlatıldı. Vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi ve numuneler Tarım ve Orman Bakanlığı laboratuvarına gönderildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Savrun Çayı'nda balık ölümleri üzerine inceleme başlatıldı.

Savrun Çayı'nda çok sayıda balım ölümü görülmesi üzerine vatandaşlar durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne iletti.

Bölgeye gelen ekiplerce su ve ölü balıklardan alınan numuneler incelenmek üzere Tarım ve Orman Bakanlığı laboratuvarına gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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