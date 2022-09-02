SAVRULAN OTOMOBİLDEN ÇOCUĞU DA ÇEKEREK SANİYELERLE KURTULDU Güncel Haberler DİYARBAKIR'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, sokakta yürüyen kadın ile çocuğun yanından savrularak geçip, evin bahçesine girdi. DİYARBAKIR'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, sokakta yürüyen kadın ile çocuğun yanından savrularak geçip, evin bahçesine girdi. Kadının, aracı fark ederek çocukla kıl payı kaldırıma yöneldiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak sokakta yürüyen kadın ile çocuğun yanından savrularak geçti. Otomobil, hızla evin bahçesine girerek durdu. Kadının, aracı fark edince çocuk ile birlikte kaldırıma saniyelerle yöneldiği anlar ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kazada sürücü yaralanırken, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› SAVRULAN OTOMOBİLDEN ÇOCUĞU DA ÇEKEREK SANİYELERLE KURTULDU - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.