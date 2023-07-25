Savrulan motosikletli tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kararsız kalan motosikleti tıra çarptı, facia teğet geçti

Tır sürücüsünün manevrası faciayı önlendi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yol ayrımında karasız kalan motosikletli, tıra arkadan çarptı. Tır dorsesinin altında kalmaktan son anda kurtulan motosikletli yaralandı.

Kaza, Yeniyalı Mahallesi D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D-100 Karayolundan, Hızır Reis Caddesine girmek istediği esnada kararsız kalan, M.B. idaresindeki 34 CBP 512 plakalı motosiklet, H.D. hakimiyetindeki 76 AAP 316 plakalı Mercedes marka tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletli, tır sürücüsünün manevrası sayesinde dorse tekerleğinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.