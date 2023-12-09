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Save the Children: İngiltere, Gazze'deki çocukların yaşayacağı dehşetin suç ortağıdır

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Uluslararası sivil toplum kuruluşu Save the Children, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK), Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısında 'çekimser' oy kullanan İngiltere'nin, Gazze'deki çocukların yaşayacağı dehşetin 'suç ortağı' olduğunu belirtti.

Uluslararası sivil toplum kuruluşu Save the Children, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK), Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısında "çekimser" oy kullanan İngiltere'nin, Gazze'deki çocukların yaşayacağı dehşetin "suç ortağı" olduğunu belirtti.

Save The Children İngiltere, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısında "çekimser" oy kullanan İngiltere'ye tepki gösterdi.

Paylaşımda,"(İngiltere Başbakanı) Rishi Sunak ve hükümeti, bir kez daha Gazze'deki çocuklara sırtını çevirmeyi tercih etti. İngiltere, BMGK'de ateşkesten yana oy kullanmayarak çocukların önümüzdeki saatler, günler ve haftalarda yaşayacağı dehşetin suç ortağıdır." ifadelerine yer verildi.

Save The Children'den yapılan yazılı açıklamada da söz konusu karar tasarısının, "Gazze'deki şiddeti durdurmak için kaçırılmış fırsat" olduğu belirtildi.

Açıklamada, "BMGK'yi acilen toplanmaya ve tarafların uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve insani yardımın sivillere ulaşması için gereken koşulların oluşturulması amacıyla sürekli ateşkes talep eden karar almaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı..

Karar tasarısı veto edildi

BMGK'de Birleşmiş Arap Emirlikleri (BAE) ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 90'dan fazla ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısı, düzenlenen acil oturumda oylanmıştı.

Tasarı, daimi üye ABD tarafından veto edilmişti.

İngiltere "çekimser" oy kullanırken diğer 13 üye "evet" oyu kullanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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