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Save the Children'dan İngiltere'ye Çağrı: İsrail'e Silah Satışları Durdurulsun

Save the Children'dan İngiltere'ye Çağrı: İsrail'e Silah Satışları Durdurulsun
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Uluslararası insani yardım kuruluşu Save the Children, İngiltere'den İsrail'in Gazze'ye insani yardımları engellemesi nedeniyle silah satışlarını durdurmasını talep etti. Açıklamada, bölgedeki insani kriz ve çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekildi.

Uluslararası insani yardım kuruluşu Save the Children, İngiltere'ye çağrıda bulunarak, Gazze'ye iki aydır insani yardımı engellemesi nedeniyle İsrail'e silah satışının durdurulmasını, sorumlulardan hesap sorulmasını ve işgali sona erdirmek için somut adımlar atılmasını istedi.

Save the Children'ın X hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in iki aydır Gazze'ye tam bir abluka uyguladığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu sürede Gazze'ye sadece bombalar ve mermiler girdi. Çocukların hayatta kalabilmesi için gıda, kıyafet ve çadır girişleri yerine hava saldırıları devam etti." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in insani yardımların girişini engellemesinin uluslararası hukukun ihlali olduğuna işaret edilen açıklamada, "İnsani yardım girişinin engellenmesi kararı derhal geri alınmalı, insani yardımların Gazze'ye girişine izin verilmeli. Endişe sözleri, eyleme geçmedikçe anlamsızdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

İngiltere hükümetine de seslenilen açıklamada, "İngiltere hükümeti, işbirliğine son vermeli ve derhal İsrail'e tüm silah satışlarını durdurmalı, İsrail'in dokunulmazlığına son vererek tüm suçlulardan hesap sormalı ve İsrail'in işgaline son verecek adımları atmalı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya - Güncel
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