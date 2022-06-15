Savcıyı havalı tüfekle yaralayan şüpheli yine serbest bırakıldı ÜSKÜDAR'da balık tutan Cumhuriyet Savcısı H.C'yi havalı tüfekle ateş ederek kafasından yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından serbest bırakılan Burak Mengenecioğlu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasının ardından gözaltına alındı. ÜSKÜDAR'da balık tutan Cumhuriyet Savcısı H.C'yi havalı tüfekle ateş ederek kafasından yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından serbest bırakılan Burak Mengenecioğlu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasının ardından gözaltına alındı. Mengenecioğlu ifade vermesinin ardından tekrar serbest bırakıldı. Olay, Kandili Sahili'nde 28 Mayıs'ta gerçekleşti. İddiaya göre Burak Mengenecioğlu'nun oturduğu yalısının camına balık tutan Cumhuriyet Savcısı H.C.'nin oltasının kancası çarptı. Bunun üzerine Mengenecioğlu, evinde bulunan havalı tüfekle savcı H.C.'ye ateş açtı. Saçma mermileri kafasına isabet eden H.C. şikayetçi oldu. Şüpheli sıfatıyla ifade veren Mengenecioğlu'nun, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek evindeki silahı denemek için denize doğru ateş açtığını, deniz kenarında kimseyi görmediğini iddia ettiği öğrenildi. Savcılık şüpheliyi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Hakimlik şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETMİŞTİ Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz ederek tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Başsavcılığın itirazında şüphelinin suçlamayı kabul edici nitelikteki savunması, müştekinin anlatımları, atış yapılan mesafenin yakınlığı, bölgenin hayati önemi ve şüphelinin daha önce de bölgede balık tutanlarla yaşadığı husumetlere dikkat çekildi. Savcılığın bu nedenlerle tutuklama talep edildiği kaydedilirken şüphelinin bu takdirle üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların olduğu öne sürüldü. Savcılık bu nedenlerle şüphelinin hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. TEKRAR SERBEST BIRAKILDI Yakalama kararı çıkartılmasının ardından tekrar gözaltına alınan Mengenecioğlu, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde tekrar ifadesi alınan Mengenecioğlu hakkında "Basit yaralama" suçundan imza ve yurt dışına çıkmamak şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulandı. Şüpheli bu adli kontrol tedbirleriyle tekrar serbest bırakıldı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Cumhuriyet Savcısı Güncel Haberler

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