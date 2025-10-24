Haberler

Yenidoğan Çetesi soruşturmasında ara karar açıklandı

Güncelleme:
'YENİDOĞAN ÇETESİ' soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında ara kararını açıklayan mahkeme heyeti 6 tutuklu sanıktan, Mustafa Kemal Zengin'in tutukluluk halinin devamına, Aylin Arslantatar hakkında ev hapis ve yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Mahkeme diğer tutuklu sanıklar Gökhan Güler, Baki Çelik, Yavuz Çelik ve Muhammed Emin Orhan'ın ise yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Duruşma eksik hususların giderilmesi için 12 Ocak tarihine ertelendi.

Yenidoğan Çetesi soruşturmasını yürüten, Cumhuriyet savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in de aralarında bulunduğu 13 sanık hakim karşısına çıktı. Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada müşteki ve sanık avukatlarının beyanları alındı.

Yavuz Engin'in avukatı Ahmet Fırat Burkucu beyanında, "Bugün burada yargılanan eylem sadece kişiye yönelik suikast girişimi değil bir cumhuriyet savcısına suikast girişimidir. Bu yargı teşkilatına yapılmış bir saldırıdır. Sanıkların beyanlarını kabul etmemiz mümkün değildir. Yavuz Engin'in bilgileri fotoğrafları WhatsApp'tan paylaşılıyor. Tehdit ediliyor edilmekte kalmıyor faaliyete geçilmeye çalışılıyor. Müvekkilimin aracına bakılıyor, 20 dakika sonra Aylin Arslantatar tarafından Bolu'da olduğu ailesine kadar tüm bilgileri veriyor. Bu tek başına yapılan bir eylem değil. Tutuksuz tüm sanıkların da tutuklanmasını istiyoruz. Sanıklardan birisi, Yavuz Engin'e 'Burada asıl örgüt lideri sensin' deme cüreti bile göstermiştir" dedi.

Avukat Mustafa İlteriş Oğuz ise, "Dün 2 sanık savunmayı sulandırmak için saçma sapan sözler ve ithamlarda bulundu. Biz bunların müvekkilimizi karalamaya yönelik ithamlar olduğunu değerlendiriyoruz. Gerekli ceza verilsin ki bir daha başka bir savcıya kimse böyle bir şey yapmaya cüret edemesin" dedi.

MÜTALAA

Müşteki avukat beyanları sonrası görüşünü bildiren duruşma savcısı, "Tutuklu sanıkların suçu işlediğin dair somut deliller olduğu için bu aşama adli kontrol yetersiz kalacağı için ve atılı suç için yazılı ön görülen cezanın alt ve üst sınırı baz alındığında sanıkların kaçma şüphesi anlaşılmakta, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına mütalaa olunur" dedi.

'KURBAN EDİLDİM'

Görüşe karşı Aylin Arslantatar, "Başkanım Allah böyle bir iftirayı kumpası hiçbir kimseye ve meslektaşıma yaşatmasın. Şimdi bir şehit kızı olarak bu ülkede 7 yıllık arkadaşım olarak savcı beyle hareket ederek onu korumaya çalıştığım noktada sen de beni tehdit ettin iftirası ne vicdana ne insanlığa sığar. Ben devlete, sizlere emanetim ama savcının elinde oyuncak oldum ve kurban edildim" dedi. Mustafa Kemal Zengin ise, "Dosya tamamen yalan ifadeler üzerine kuruldu örgüt varsa birbirimizi tanımamız gerekiyor ama dosyadaki bazı isimleri tanımıyorum bile. Muhammed Emin Orhan'ın kafasından kurduğu iftiraya dayalı beyanları dışında başka bir şey yokturö dedi.

KARAR

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti 6 tutuklu sanıktan, Mustafa Kemal Zengin'in tutukluluk halinin devamına, Aylin Arslantatar hakkında ev hapis ve yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Mahkeme diğer tutuklu sanıklar Gökhan Güler, Baki Çelik, Yavuz Çelik ve Muhammed Emin Orhan'ın ise yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Duruşma eksik hususların giderilmesi için 12 Ocak tarihine ertelendi.

