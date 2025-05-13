Savcılık, İsrail Protestosunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fotoğrafına Gazlı İçecek Döktüğü İddia Edilen Sanıkların Beraatına İtiraz Etti

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, Gemlik Cumhuriyet Savcısı, beraat kararına itiraz ederek konuyu istinaf mahkemesine taşıdı.

Savcılık itiraz dilekçesinde, esas hakkındakini mütalaasını hatırlatarak, "Sanıkların iştirak iradesiyle AK Parti Gemlik İlçe Başkanlığı giriş kapısına gittiklerini, çalkaladıkları gazlı içeceği AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı ile binanın içerisine doğru döktüklerini" ifade ederek, "İçeceği Cumhurbaşkanı'nın resmine dökmekten ibaret fiillerinin onur, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta olduğu, bahse konu fiillerin Cumhurbaşkanına hakaret suçuna temas ettiği anlaşılmıştır" görüşüne verdi.

Eylemin yasal protesto hakkı kapsamında olmadığını savunan savcı, sanıkların kayda aldıkları eylem sırasında vatandaşları "gazlı içeceği AK Parti il ve ilçe merkezlerine dökmeye çağırdığını" ve bu suretle "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçunu işlediklerini öne sürdü.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların "siyasi parti malına zarar verme", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından cezalandırılmaları gerektiğini belirterek, beraat kararının hukuki olmadığını savundu.