Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

PKK'nın feshi sonrası Şırnak Valiliği'nden dikkat çeken karar
PKK'nın kararı sonrası Öcalan'ın durumu ne olacak? İşte gündemdeki 3 senaryo

Abdullah Öcalan'ın durumu ne olacak? İşte gündemdeki 3 senaryo
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
Devlet Memurları Kanunu için yeni değişiklik önerisi hazırlandı

Devlet Memurları Kanunu değişebilir

Savcılık, İsrail Protestosunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fotoğrafına Gazlı İçecek Döktüğü İddia Edilen Sanıkların Beraatına İtiraz Etti

Savcılık, İsrail Protestosunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fotoğrafına Gazlı İçecek Döktüğü İddia Edilen Sanıkların Beraatına İtiraz Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gemlik Cumhuriyet Savcısı, İsrail protestosunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafına gazlı içecek döktüğü iddia edilen sanıkların beraat kararına itiraz etti.

(ANKARA) - Gemlik Cumhuriyet Savcısı, İsrail protestosunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafına gazlı içecek döktüğü iddia edilen sanıkların beraat kararına itiraz etti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto amacıyla gazlı içececeği AK Parti Gemlik İlçe Başkanlığı önüne ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafına döktükleri gerekçesiyle haklarında "siyasi parti malına zarar vermek", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından dava açılan iki sanığın beraatına hükmedilmişti.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, Gemlik Cumhuriyet Savcısı, beraat kararına itiraz ederek konuyu istinaf mahkemesine taşıdı.

Savcılık itiraz dilekçesinde, esas hakkındakini mütalaasını hatırlatarak, "Sanıkların iştirak iradesiyle AK Parti Gemlik İlçe Başkanlığı giriş kapısına gittiklerini, çalkaladıkları gazlı içeceği AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı ile binanın içerisine doğru döktüklerini" ifade ederek, "İçeceği Cumhurbaşkanı'nın resmine dökmekten ibaret fiillerinin onur, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta olduğu, bahse konu fiillerin Cumhurbaşkanına hakaret suçuna temas ettiği anlaşılmıştır" görüşüne verdi.

Eylemin yasal protesto hakkı kapsamında olmadığını savunan savcı, sanıkların kayda aldıkları eylem sırasında vatandaşları "gazlı içeceği AK Parti il ve ilçe merkezlerine dökmeye çağırdığını" ve bu suretle "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçunu işlediklerini öne sürdü.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların "siyasi parti malına zarar verme", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından cezalandırılmaları gerektiğini belirterek, beraat kararının hukuki olmadığını savundu.

Kaynak: ANKA / Güncel
Zelenski, İstanbul'da yalnızca Putin ile görüşecek

Dünyanın gözü bu zirvede! Zelenski, İstanbul'a gelmeden resti çekti
Diddy hakkında şok iddialar! Fuhşa zorladığı kadınlara işkence yaptı

Diddy hakkında şok iddialar! Fuhşa zorladığı kadınlara işkence yaptı
Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı

Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı
AK Partili Şamil Tayyar: DEM Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılma ihtimali yüksek

PKK'nın feshi sonrası AK Partili Tayyar'dan ses getirecek iddia
Görüntülendiğinden haberi yoktu! Ünlü markanın şubesinde mide bulandıran hareket

Ünlü markanın şubesinde mide bulandıran hareket
Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı

Zehra Güneş, Fenerbahçeli yıldızla ABD'ye tatile gitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.