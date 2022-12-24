Savcıdan 'hakaret' sözlüğü! 2 bin 500'den fazla ifadeyi sözlük haline getirdi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Ahmet Aslan, hakaret suçuna ilişkin bir sözlük hazırladı. Yargıtay içtihatlarına dayanan sözlükte alfabetik sıraya göre 2 bin 500'den fazla hakaret söylemi yer alıyor.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Ahmet Aslan, sosyal medya kullanımının artması ile birlikte hakaret davalarının devasa boyutlara ulaşması üzerine, hakaret suçunu oluşturan söylemlere ilişkin bir sözlük hazırladı. Hukukçuların ve vatandaşların yararlanması için hazırlanan sözlükte, hakaret suçunu oluşturan söylemler alfabetik sıra ile sunuluyor.

GÜNLÜK HAYATTA VE SOSYAL MEDYADA SIKÇA KULLANILAN SÖYLEMLER

Vatandaşların bilgi sahibi olması için bugüne dek görülen hakaret davalarında verilmiş kararları derleyip bir sözlük olarak yayınlayan Savcı Aslan'ın "Hakaret Sözlüğü" adını verdiği sözlükte, günlük hayatta ve sosyal medyada sıkça kullanılan kaba ve eleştirel söylemler yer alıyor.

BU SÖYLEMLERİN HANGİLERİ SUÇ TEŞKİL EDİYOR?

Ayrıca, bu söylemlerin hangilerinin suç teşkil ettiği; hangilerinin ifade ve eleştiri özgürlüğü kapsamına girdiği gibi bilgiler de yer alıyor. Alfabetik derleme şeklinde sunulan sözlükte, Yargıtay içtihatları kapsamında davalara konu olan 2 bin 500'den fazla hakaret ifadesi bulunuyor.