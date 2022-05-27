Savcıdan baltalı saldırgana 20 yıla kadar hapis talebi - Haberler

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde boşandığı eşi İlke Kuleli'nin (29) çalıştığı markette baltayla saldırıp, 5 parmağını koparan İsmail Demirci (35) için 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Demirci'nin eşini olaydan iki ay önce de "İlke Kuleli son günlere geliyoruz. Kararını ver. Habil ile Kabil olmayalım veya Erdal Akın ile Esin Hanım olmayalım. O markete yarın geleceğim. İkimizi yok edeceğim" yazılı mesaj attığı gerekçesiyle 'tehdit' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı da iddianamede yer aldı.

İncirliova'da yaşayan 2 çocuk annesi İlke Kuleli, 9 yıllık eşi minibüs şoförü İsmail Demirci'den, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 1 yıl süren davadan sonra 27 Ocak'ta Aydın 1'inci Aile Mahkemesi'nde boşandı. Mahkeme çiftin biri 9, diğeri 10 yaşındaki 2 çocuğunun velayetini annelerine verdi. Dava sürecinde eşini sürekli rahatsız ettiği gerekçesiyle hakkında 3 kez uzaklaştırma kararı verilen İsmail Demirci, boşanmalarını ardından da onun peşini bırakmadı. Boşanmalarından 4 gün sonra saat 18.00 sıralarında, eşinin kasiyer olarak çalıştığı Cumhuriyet Mahallesi, Karakol Caddesi'ndeki markete giden Demirci, elindeki baltayla saldırdı.