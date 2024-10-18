Savcı ve Polis Kılığındaki Dolandırıcılar, 3 Milyon Liralık Altın ve Döviz Çaldı

ESKİŞEHİR'de kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp, parmak izi incelemesi yapacaklarını söyleyen 3 kişi, 2 evden yaklaşık 3 milyon liralık altın ve döviz çalarak kaçtı. 3 şüpheli Gaziantep'teki yol uygulamasında yakalanırken, çalınan altınların salça kovasının içine poşetlenerek gizlendiği ortaya çıktı.

Eskişehir'de 3 kişi, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak 2 eve girdi. Evde parmak izi incelemesi yapacaklarını anlatan 3 kişi, yaklaşık 3 milyon liralık altın ve dövizi çaldıktan sonra kaçtı. Ev sahipleri, şüphelilerin evdeki altın ve paraları aldığını fark ederek polise ihbarda bulundu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ev ve sokaklardaki güvenlik kameralarından şüphelilerin Zekeriya T. (27), eşi Gündeş T. (23) ve İbrahim A. (17) olduğunu belirledi. Araçları takibe alınan şüphelilerin Gaziantep'e gittikleri tespit edildi

EVLİ ÇİFT ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Nurdağı ilçesi girişinde yapılan yol kontrolünden yakalanan 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada Eskişehir'deki 2 evden çalınan altınların, salça kovasının içine poşetlenerek gizlendiği belirlendi. Gaziantep'teki işlemlerinin ardından Eskişehir'e getirilen 3 şüphelinin yaklaşık 3 milyon 91 bin liralık altın ve döviz çaldığı anlaşıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan Zekeriya T. ile eşi Gündeş T. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İbrahim A.'nın Çocuk Şubesi'ndeki işlemleri sürüyor.

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,