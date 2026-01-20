Haberler

Kendilerini savcı olarak tanıttıkları kişiyi altınlarını alıp dolandıran 3 şüpheli tutuklandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kendilerini savcı olarak tanıtan 3 kişi, bir vatandaşı dolandırarak yüklü miktarda altınını aldı. Şüpheliler, İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalanarak tutuklandı.

İlçede A.K.'yi arayıp kendisini savcı olarak tanıtan kişi, 'Sende bulunan altınları, sahtesi ile değiştirmişler; altınları bana getir, inceleme yapacağız' dedi. A.K., banka kasasında bulunan 145 adet 24 ayar gram, 12 ata altın, 6 Reşat altın, 21 çeyrek altın, 1 gerdanlık set, 2 burgulu bilezik, 2 adet 22 ayar bilezik, 2 tam altın, 2 kelepçeli bilezik, 1 zincir ve 2 bin 500 avroyu şüphelilere teslim etti. Olayın ardından dolandırıldığını anlayan A.K., durumu Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.

ESENYURT'TA 4 ADRESE BASKIN

Olayla ilgili soruşturma kapsamında Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ve İstihbarat Büro Amirliği tarafından şüphelilerin İstanbul'da bulundukları tespit edildi. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 3 adres ile 1 iş yerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda U.Ş., B.K. ve O.C. yakalanarak Lüleburgaz'a getirildi. 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

