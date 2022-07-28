Savcı Sayan: Olayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ağrı'ya gelişiyle ilgisi yok (2) - Haberler

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Savcı Sayan: Olayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ağrı'ya gelişiyle ilgisi yok (2)

Savcı Sayan: Olayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ağrı'ya gelişiyle ilgisi yok (2)

AĞRI VALİLİĞİ: 8 KİŞİ HAKKINDA ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYORAğrı'da yaşanan olayla ilgili valilikten yazılı açıklama yapıldı.

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AĞRI VALİLİĞİ: 8 KİŞİ HAKKINDA ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Ağrı'da yaşanan olayla ilgili valilikten yazılı açıklama yapıldı. Sosyal medyadan da paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"27 Temmuz 2022 Çarşamba akşamı 20.15 sularında Ağrı Belediye Başkanı Sayın Savcı Sayan beraberindeki belediye başkan yardımcısı ve belediye çalışanları mahalle gezileri sırasında bir grubun fiziki saldırısına uğramışlardır. Koruma polislerinin zamanında müdahalesi, üstün gayreti ve havaya ateş açmasıyla saldırganlar engellenmiş, kalabalık grubun içerisinden Savcı Sayan zarar görmeden uzaklaştırılmış ve güvenli alana intikali sağlanmıştır. Şikayet üzerine, olay ve sonrasında meydana gelen gelişmelerle ilgili olarak Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatılmış olup, olaya karışan 8 kişi hakkında adli süreç devam etmektedir."


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Savcı Sayan Ağrı Güncel Haberler

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