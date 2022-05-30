Savcı 'rıza var' diyerek, cinsel istismar sanığının tahliyesini istedi - Haberler

ANKARA'da Covid-9 salgını tedbirleri kapsamında açık cezaevinden izinli çıkan 'cinsel saldırı' hükümlüsü Özcan Çuhadar'ın (41), 15 ve 16 yaşındaki Suriyeli 2 erkek çocuğa, şoför olarak çalıştığı özel halk otobüsünde cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, 50 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanığın, eylemlerini mağdurların rızası dışında zorla yaptığına dair delil bulunamadığını belirterek, 'reşit olmayanla cinsel ilişki' suçundan 5 yıl hapisle cezalandırılmasını isteyip, tahliyesini talep etti.

Suriyeli A.M. (15) ile M.Ş. (16), parkta oynarken gezdirme bahanesiyle kendilerini otobüse çağıran Özcan Çuhadar'ın cinsel istismarına uğradıklarını ileri sürerek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şüphelinin, 'cinsel saldırı' suçundan hükümlü olduğu, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle verilen izin kapsamında açık cezaevinden çıktığı ortaya çıktı. Özcan Çuhadar, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince geçen yıl 11 Haziran'da tutuklandı.

Savcının mütalaasına tepki gösteren çocukların avukatı Sevtap Altın, "Savcı mütalaasında çocukların rızasının olduğunu ve isnat edilen suçun oluşmadığını söyledi. Savcı bu nedenle suçun vasfının oluşmadığını sanığın 'reşit olmayanla cinsel ilişki' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Bu kesinlikle kabul edilemez. Bu olayda kesinlikle rıza olmadığı gibi TCK'nın ilgili maddesinde 'cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen davranışlarda rıza aranmaz' hükmü yer alıyor. Mahkemenin savcının görüşü doğrultusunda karar vermeyeceğini umuyoruz" dedi.