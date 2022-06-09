Savcı, İlker Başbuğ'un 3 Yıla Kadar Hapsini Talep Etti - Haberler

FAHRETTİN ÖZTÜRK

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un bir röportajda söylediği sözler nedeniyle yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, Başbuğ'un, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Bu arada, dava dosyasında şikayetçi olarak yer alan 166 AKP'linin davaya katılma talepleri reddedildi.

26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un kaleme aldığı, "Güç Odaklarının Mücadelesi" serisinin üçüncü kitabının tanıtımına ilişkin 4 Ocak 2021 tarihinde Cumhuriyet gazetesi muhabiriyle yaptığı röportajda "darbe imasında bulunduğunu" iddia ederek suç duyurusunda bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda İlker Başbuğ'un, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talebiyle dava açılmış, dava dosyasında 166 AKP'li müşteki olarak yer almıştı.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan duruşmaya İlker Başbuğ katılmazken, avukatı İlkay Sezer kendisini temsil etti. Avukat Sezer, yazılı beyanlarını tekrar ettiklerini ve bu aşamada ekleyecekleri bir husus olmadığını belirtti.

"DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ SINIRLARI AŞILDI"

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan duruşma savcısı, Başbuğ'un gazetedeki söyleşisinden şikayete konu bölüme yer vererek, bunun darbe iması olduğunu ve kamu düzeni ve kamu güvenliğini sarsıcı, bozucu nitelikte, devlet yönetimini cebir ve şiddet yoluyla bozmaya ve yıkmaya, farklılıklar arasında nefret, ayrımcılık, kavga, düşmanlık ve şiddet yaratmaya yönelik olduğunu savundu. Savcı, dolayısıyla Başbuğ tarafından sarf edilen sözlerin düşünce özgürlüğü sınırlarını aştığını, bu nedenle hukuksal koruma altına alınmasının mümkün olmadığını öne sürdü.

SAVCI, 1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS İSTEDİ

Savcı, mütalaasında yargılamaya konu beyanların kamuoyunda ve toplumun bir kesimi tarafından tepki ile karşılandığını belirtti. Başbuğ'un kullandığı ifadeler nedeniyle birçok şikayet ve ihbarın yapıldığını belirten savcı, bu haliyle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin gündeme geldiğini iddia ederek, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

166 AKP'Lİ MÜŞTEKİNİN İSE DAVAYA KATILMA TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer, savcının görüşüne karşı savunma hazırlamak için süre talep etti. Mahkeme, son savunmasını hazırlaması için Başbuğ ve avukatına süre verdi.

Dava dosyasında yer alan 166 AKP'li müştekinin ise davaya katılma talepleri reddedildi. Duruşma 22 Kasım 2022 tarihine erteledi.

(Foto: Arşiv)

ANKA / Güncel