Savcı Ercan Kayhan Restoranda Bıçaklanarak Hayatını Kaybetti

CUMHURİYET Savcısı Ercan Kayhan (58), daha önceden husumetli olduğu öğrenilen Mustafa Can Gül (19) tarafından Çekmeköy'de bir restoranda boğazından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Şüpheli Mustafa Can Gül'ün İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği ifadesinde, "Kendimi savunma içgüdüsü olarak, istemsizce elimdeki bıçağı boynuna sapladım. Bu sırada Ercan Kayhan yere düştü. Neden yaptığımı bilmediğim bir şekilde, bir anlık panikle, Ercan Kayhan yerdeyken bıçakla boğazını kestim" dediği öğrenildi.

Olay dün saat 21.15 sıralarında Ömerli Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda Genel Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, daha önceden husumetli olduğu öğrenilen Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklandı. İhbar üzerine adrese gelen acil sağlık ekiplerinin kontrollerinde Kayhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin çalışması ile şüpheli Mustafa Can Gül, yakalanarak gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen şüphelinin, savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı.

'BİR ANLIK PANİKLE YERDEYKEN BIÇAKLA BOĞAZINI KESTİM'

Şüpheli Mustafa Can Gül'ün İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda alınan ifadesinde, "Kalan paramı almak için gittim. İlk olarak büfe içerisinde duran Bilal Bilgin'in yanına gittim. Kalan paramı istedim. Bilal daha bir şey söyleyemeden Ercan Kayhan içeri girdi. Beni iterek, 'Dur', 'Yapma' demeye başladı. Ben o sırada kimseye bir sey yapmıyordum. O beni itince, ben de onu itmeye başladım. Aramızda arbede çıktı. Kargaşa sırasında ikimiz de masa üzerinde duran bıçağa uzanmaya çalıştık. O sırada bıçak bir onun eline, bir benim elime gitti, geldi. Bıçak benim elime geçince, ben önce davranarak karnına doğru savurdum. Bıçak isabet etmedi. İtişme sırasında büfeden dışarı çıktık. Yine itişme sırasında, kendimi savunma içgüdüsü olarak, istemsizce elimdeki bıçağı boynuna sapladım. Bu sırada Ercan Kayhan yere düştü. Neden yaptığımı bilmediğim bir şekilde, bir anlık panikle, Ercan Kayhan yerdeyken bıçakla boğazını kestim. Ercan kanlar içinde yerde yatarken kaçmadım. İşletmenin kapısına doğru gittim ve Jandarma ekipleri gelince teslim oldum. Olay benimle Ercan Kayhan arasında yaşandı. Bilal Bilgin'e karşı bir saldırı girişimim olmadı. Ben, Ercan Kayhan isimli şahısla yalnızca konuşmaya gittim. Amacım onu öldürmek değildi. Her şey bir anda panikle yaşandı. Ben sadece paramı almak için oraya gittim. Bilal Bilgin ile aramda herhangi bir husumet yoktur. Kendisine saldırmamı gerektirecek bir durum da bulunmamaktadır" dediği öğrenildi.