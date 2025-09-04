Savcı Ercan Kayhan'a Bıçaklı Saldırı: Adalet Bakanı Açıklama Yaptı

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın Çekmeköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Saldırgan gözaltına alınmış olup, olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir." dedi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Savcımızın vefatı hepimizi derinden üzmüştür. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin gözaltına alındığını belirterek, olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü adli soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.