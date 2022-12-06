Savcı, boşandığı avukat eşini yaralayan sanığa 32 yıl ceza istedi

ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesinde tartıştığı eski eşi avukat Merve Gül Durmaz (34) ile araya giren Furkan S.'yi (27) tabancayla yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mete Arslanoğlu (37), Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Eski eşini hiçbir zaman ölümle tehdit etmediğini öne süren sanık Mete Arslanoğlu hakkında mütalaa veren mahkeme savcısı, kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüsün de aralarında olduğu birçok suçtan 32 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Eskişehir'de tartıştığı eski eşi avukat Merve Gül Durmaz ile araya giren Furkan S.'yi tabancayla yaraladığı suçlamasıyla tutuklanan ve dosyası Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararıyla Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen Mete Arslanoğlu, yeniden hakim karşısına çıktı. Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mete Arslanoğlu, sanığın yaraladığı eski eşi avukat Merve Gül Durmaz ve Furkan S. ile taraf avukatları katıldı.

Hoşnudiye Mahallesi'nde 7 Haziran'da Mete Arslanoğlu, alışveriş merkezinin açık otoparkında, 2,5 yıl önce boşandığı avukat Merve Gül Durmaz ile karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. Bu sırada yanlarından geçen Furkan S., Durmaz ile Arslanoğlu'nu yatıştırmaya çalıştı. Arslanoğlu, aracından aldığı tabanca ile önce araya girmeye çalışan Furkan S.'yi, ardından Durmaz'ı bacağından vurdu. Durmaz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Furkan S. ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Mete Arslanoğlu ise çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Mete Arslanoğlu hakkında Eskişehir 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılırken, ikinci duruşmada mahkeme görevsizlik kararı vererek dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk etti.