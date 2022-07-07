Savaştepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arazisinde buğday hasadı - Haberler

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Savaştepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arazisinde buğday hasadı

AA - İlkan Toprak - Güncel
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Savaştepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arazisinde buğday hasadı

Balıkesir'de, Savaştepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde bu yıl ilk hasat yapıldı.

Balıkesir'de, Savaştepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde bu yıl ilk hasat yapıldı.

Okul arazisinde, Büyükşehir Belediyesinin desteği ile ekilen ata tohumlarıyla karakılçık buğdayı yetiştirildi.

Ata tohumunu çoğaltmak ve öğrencilere uygulamalı eğitim sağlanması amacıyla okul arazisinde yaklaşık 10 dönüme ekilen karakılçık buğdayının hasadı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, Savaştepe Kaymakamı Mehmet Yüce, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akça'nın katıldığı ilk hasat etkinliğinde yaklaşık 3 ton buğday elde edildi.

AA / İlkan Toprak - Güncel

Anadolu Lisesi Savaştepe Güncel Haberler

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