Savaştepe'de otomobille kamyonetin çarpışmasıyla 2 kişi yaralandı
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Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Halil K. (74) idaresindeki 06 GES 08 plakalı otomobil, Savaşetepe- Balıkesir kara yolunun Kocabıyıklar Mahallesi mevkiinde Selçuk K. yönetimindeki 10 L 4805 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, ağır yaralanan otomobil sürücüsü ile araçtaki Huri K. (76) sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Otomobilin kullanılamaz hale geldiği kazada, yaralıların da durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza sonrası bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.
Kaynak: AA / Güncel